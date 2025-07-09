Как Германия планирует создать «самую сильную армию в Европе»

В Берлине отмечают 70-летие членства ФРГ в НАТО, тем временем страна готовится к реформе бундесвера. Что она подразумевает и может ли помочь альянсу заместить вклад США в оборону Европы, разбирался РБК

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9 июля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Берлин по случаю 70-летия членства ФРГ в альянсе. Он провел переговоры с канцлером Фридрихом Мерцем, выступил с речью в бундестаге, а после принял участие в торжественной церемонии в министерстве обороны Германии вместе с его главой Борисом Писториусом и министром иностранных дел Йоханном Вадефулем.

ФРГ присоединилась к НАТО в мае 1955 года и стала его пятнадцатым членом; через месяц было основано Министерство обороны ФРГ, а в ноябре того же года первые 100 добровольцев бундесвера присягнули на верность отечеству. Таким образом, история современных немецких вооруженных сил (бундесвера) неразрывно связана с интеграцией ФРГ в альянс. ГДР до 1990 года входила в созданную СССР для противостояния НАТО Организацию Варшавского договора (ОВД). После воссоединения страны части Национальной народной армии ГДР, созданной в 1956 году, были интегрированы в бундесвер, что привело к созданию всегерманской «Армии единства».

На совместной с Рютте пресс-конференции Мерц отметил, что из-за угрозы, исходящей от России, сейчас назрела необходимость укрепления европейской опоры НАТО, поэтому Германия, как и остальные члены альянса, согласилась увеличить военные расходы. Часть из них, уточнил Мерц, пойдет на превращение бундесвера в армию, которая «послужит образцом для всего альянса». «Мы делаем все это не для того, чтобы кому-то угодить, а потому, что воинствующий ревизионизм России угрожает свободе, миру и процветанию во всем евроатлантическом регионе. Мы воспринимаем эту угрозу очень серьезно, и именно поэтому мы сейчас укрепляем европейскую опору НАТО», — заключил канцлер.

Рютте отметил, что Германия уже делает важный вклад в увеличение обороноспособности альянса, в частности, обеспечивая защиту на восточном фланге, а также оказывая масштабную военную помощь Украине. «Я знаю, что могу рассчитывать на Германию. А Германия может рассчитывать на сильное и единое НАТО», — подытожил он.

Как за последние годы изменилась роль бундесвера

На сайте Минобороны ФРГ отмечается, что бундесвер активно участвовал в международном управления кризисными ситуациями, а также в борьбе с последствиями наводнений и пандемии, однако начало военных действий на Украине в 2022 году «ознаменовало переломный момент — и поставило центральную миссию бундесвера на первый план».

Мерц в своей первой речи после избрания на пост канцлера отметил, что перед Германией стоит задача сделать бундесвер самой сильной армией Европы, пообещав как глава правительства предоставить необходимые ресурсы. Первые шаги на пути изменения оборонной политики ФРГ сделал еще его предшественник Олаф Шольц, провозгласивший в своей речи в бундестаге 27 февраля 2022 «смену эпох» (нем. Zeitwende). Тогда же Берлин впервые одобрил военные поставки в зону военного конфликта, отправив на Украину тысячу единиц противотанковых вооружений и 500 переносных ракет Stinger. Шольц распорядился учредить специальный фонд объемом €100 млрд для повышения возможностей немецкой армии, который будет функционировать до 2027 года.

Важным этапом на пути обновления оборонной политики Германии стало назначение на должность министра обороны в январе 2023-го социал-демократа Бориса Писториуса — ныне самого популярного политика страны, который сохранил свой пост и после смены правительства. Он стал одним из первых западных политиков, который назвал 2029 год ориентировочной датой, когда Россия сможет атаковать одну из стран НАТО (в Кремле это категорически отрицают), и призвал готовиться к войне.

Весной 2024 года Писториус анонсировал разработку самой радикальной реформы бундесвера со времен холодной войны, взяв за образец так называемую скандинавскую модель, где военная служба является добровольной (всеобщая воинская обязанность была отменена в ФРГ в 2011 году). Кроме того, при нем было решено направить бригаду бундесвера в Литву с целью обеспечения безопасности восточного фланга НАТО, и в апреле этого года начало нести службу первое подразделение 45-й бригады бундесвера в этой стране численностью 150 человек.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не имеет территориальных претензий к странам НАТО. Комментируя планы альянса в преддверии его июньского саммита в Гааге, он заявил, что именно Североатлантический блок провоцирует милитаризацию и гонку вооружений в мире.

К моменту формирования нового правительство ФРГ во главе с Мерцем в НАТО заговорили еще об одной угрозе — связанной с возвращением в Белый дом Дональда Трампа. Тот неоднократно требовал от европейский союзников взять больше ответственности за собственную оборону и увеличить военные расходы. При одной из таких дискуссий американский президент пригрозил европейцам отказаться от их защиты в случае нападения России. В Европе также начала расти обеспокоенность в связи с планами Вашингтона вывести часть американских войск с контеинента — по информации The Washington Post, речь может идти о 20 тыс. военнослужащих (с 2022 года численность американских военных в Европе колебалась между 75 тыс. и 105 тыс., из них 63 тыс. находятся там на постоянной службе).

В итоге на саммите в Гааге страны альянса договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году (3,5% ВВП будут направляться на общие военные нужды, 1,5% — на развитие инфраструктуры, которая может использоваться в военных целях). Одновременно было решено увеличить военные мощности блока примерно на 30%. ФРГ отводится особая роль — речь идет о привлечении дополнительных 80 тыс. военнослужащих (сейчас в бундесвере служат около 182 тыс. человек). Financial Times сообщила, что накануне саммита Писториус попросил американского коллегу Пита Хегсета предоставить «дорожную карту» вывода американских войск из Европы.

Что подразумевает реформа бундесвера

Финансовая подготовка к трансформации немецкой армии началась еще в период коалиционных переговоров. В марте бундестаг по инициативе правящих ныне ХДС/ХСС и СДПГ проголосовал за внесение изменений в Основной закон ФРГ, необходимых для увеличения расходов на национальную оборону. Речь идет об отмене так называемого долгового тормоза (конституционные ограничения на госзаимствования) для оборонных затрат, превышающих 1% ВВП. В результате военные расходы до этой границы теперь будут покрываться из бюджета, а выше — за счет заимствований. Кроме того, партнеры по правящей коалиции предложили создать новый специальный фонд в размере €500 млрд, предназначенный для финансирования инфраструктурных проектов.

Выступая 9 июля в бундестаге на дебатах, посвященных согласованию федерального бюджете, Мерц вновь поблагодарил всех парламентариев, которые проголосовали за эту поправку. «Если бы мы этого не сделали, а последовали бы примеру «Альтернативы для Германии» и левых, НАТО, вероятно, распалось бы на 70-м году нашего членства», — предположил канцлер.

Писториус уже подготовил 50-страничный законопроект о реформе бундесвера и на днях представил его фракции СДПГ в бундестаге. Подробности опубликовал Spiegel: согласно этим планам, предлагается помимо существующей добровольной службы по контракту рассмотреть возможность возобновить частичный призыв с согласия правительства и бундестага, «если ситуация с оборонной политикой потребует стремительного увеличения состава вооруженных сил». В тексте подчеркивается, что ответственный подход к обороне НАТО «уже требует значительного увеличения сил мира».

В соответствии с новыми рекомендациями НАТО, в случае конфликта бундесвер должен располагать 460 тыс. человек. В этой связи Писториус рассчитывает на привлечение не менее чем 60 тыс. дополнительных профессиональных военных и в общей сложности 200 тыс. резервистов (сейчас их 60 тыс.).

Для отбора подходящих кандидатов на службу в ФРГ будет введено анкетирование — обязательное для мужчин с 18 лет и добровольное для женщин. Отобранных таким образом претендентов затем будут приглашать на добровольное медицинское обследование. В качестве дополнительного стимула обсуждается увеличение заработной платы для военных примерно на 80%: они смогут получать не менее €2 тыс. после уплаты налогов.

Ожидается, что законопроект будет принят в августе и начнет действовать в начале 2026-го. Частичное возобновление призыва планируется не ранее чем в 2027 году, что обусловлено необходимостью подготовить соответствующую инфраструктуру и организовать управленческие процессы.

Какие прогнозы дают эксперты

Немецкий историк, внештатный профессор Потсдамского университета Кристиан Мюллер заявил РБК, что комплексная реформа бундесвера необходима, но пока «совершенно нереалистична». По его словам, до сих пор неясно, как на практике можно добиться увеличения личного состава немецкой армии на 60 тыс., пока основное внимание по-прежнему уделяется добровольной службе. «За более чем 10 лет существования этой модели численность военнослужащих не смогла увеличиться даже на 20 тыс. А для возобновления воинской повинности, с одной стороны, не хватает политической воли, а с другой, отсутствуют и материальные условия. Речь идет об административной инфраструктуре для набора призывников, жилых помещений, а также учебных мощностях», — отмечает эксперт.

Как считает Мюллер, Германия даже в случае усиления бундесвера пока не способна заместить вклад США в обеспечение безопасности европейского континента. «Германия не является ядерной державой и не станет таковой. Вывод американских войск из Европы в лучшем случае может быть компенсирован на европейском уровне. Однако на практике национальные корыстные интересы постоянно препятствуют эффективному сотрудничеству. Доказательство тому — ситуация вокруг проекта FCAS», — пояснил эксперт.

Речь идет о проекте по созданию к 2030 году европейского истребителя шестого поколения FCAS/SCAF (Future Combat Air System), который был запущен в 2017 году канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским президентом Эмманюэлем Макроном. В 2019 году к проекту присоединилась Испания. Ведущая роль была отведена французской аэрокосмической компании Dassault Aviation и немецкому подразделению Airbus. Реализация программы была приостановлена на научно-исследовательском этапе 1А в 2020 году. Приступить к следующей фазе 1В сторонам не удавалось до конца 2022 года из-за разногласий между странами — участницами проекта. В апреле 2025-го снова стало известно об ухудшении отношений между Dassault и Airbus. В начале июля Reuters сообщило, что французская компания запросила 80% от общей доли работ в рамках проекта FCAS, что не устроило немецкую сторону и фактически поставило проект под угрозу. На пресс-конференции 9 июля Мерц заявил, что немецкая сторона готовится ко встрече с французами. Канцлер выразил уверенность, что возникшие разногласия удастся преодолеть.

Аналитики Европейского совета по международным отношениям (ECFR) считают, что инициатива немецкого правительства по размещению бригады бундесвера в Литве может стать примером для других европейских держав в условиях, когда США грозятся дистанцироваться от проблем европейской безопасности. «Основным военным державам Европы, возможно, придется вмешаться, чтобы заполнить пробелы вдоль восточного фланга, которые будут оставлены там в случае вывода администрацией Трампа американских войск в ближайшие месяцы или годы», — утверждают эксперты. Теперь Германии пришло время взять на себя «большую, чем когда-либо, долю ответственности».

По мнению Мюллера, сегодня необходимо фундаментальное обсуждение архитектуры европейской безопасности, но пока складывается впечатление, что огромные суммы выделяются без по-настоящему продуманного плана. «Соответственно, существуют опасения, что планируемая реформа по повышению возможностей бундесвера в конечном итоге окажется разочаровывающей и не оправдает дополнительные финансовые затраты», — заключил эксперт.