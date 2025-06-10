Разведка Германии считает, что Россия хочет «вышвырнуть» Америку из Европы. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у Москвы нет «никаких резонов» воевать с членами НАТО

Бруно Каль (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Россия хочет «вышвырнуть» США из Европы и будет использовать для этого любые средства, заявил президент Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль в подкасте для Table.Briefings.

По словам Каля, для этого России не нужно проводить масштабные бомбардировки или развертывать танковые армии. «Достаточно послать маленьких зеленых человечков в Эстонию, чтобы якобы защитить угнетенные русские меньшинства», — сказал он.

Каль также заявил, что Россия хочет расширить свое влияние на Запад и вернуть НАТО в то состояние, в котором оно было в конце 1990-х годов, а Украина — только «шаг на пути к Западу». Москва, по словам Каля, строит «грандиозный сценарий для масштабного конфликта с Западом после войны на Украине».

«Это не значит, что мы ожидаем, что большие танковые армии двинутся с востока на запад. Мы этого не видим, но мы видим, что обещание НАТО о взаимопомощи проверяется. В Москве есть люди, которые больше не верят, что статья 5 НАТО работает. И они хотели бы проверить ее», — сказал он.

Согласно статье 5, нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО. Как сказано в документе, договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них окажет помощь, включая применение вооруженной силы.

Каль заявил о массовых перевооружениях российской стороны, «намного превышающих потребности линии фронта», и призвал Европу приложить усилия для того, чтобы стать полноценным сдерживающим фактором для любой внешней угрозы.

Накануне Reuters сообщил, что генсек альянса Марк Рютте намерен призвать к «резкому скачку» в коллективной обороне блока. Генсек должен выступить с речью в Chatham House в Лондоне в преддверии саммита блока, который пройдет 24–25 июня.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами альянса. Именно расширение НАТО на восток глава государства называл одной из причин начала военной операции на Украине.