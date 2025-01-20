Автор плана обороны Германии заявил, что нет войны, но и мира — нет
Германия сейчас не находится в состоянии войны, но и состояния мира сейчас нет. Об этом заявил немецкий генерал-лейтенант Андре Бодеманн в интервью изданию br24.
«Формально-юридически мы не находимся в состоянии войны, но, по моему мнению, мира у нас уже давно нет», — заявил он. По его словам, это связано с тем, что »мы каждый день подвергаемся гибридным угрозам».
Генерал указал, что «это заметно и оно заметно увеличивается».
Так он ответил на вопрос журналиста о том, что «видимо, нам придется говорить о возможной войне, поскольку на нас постоянно нападают?». Далее во время разговора они обсуждали возможное противостояние с Россией.
Андре Бодеманн — автор первого плана комплексного плана обороны Германии со времен холодной войны. Он — заместитель командующего оперативным командованием Бундесвера и командующий территориальной обороной. Представляя свой план, он указывал, что план основан «на текущей ситуации с безопасностью и угрозами в Германии и в Европе в целом». Сам план он называл «оборонительным», который в первую очередь направлен на сдерживание. «Мы что-то делаем для того, чтобы не допустить возникновения конфликта или войны», — заявлял он в начале прошлого года.
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