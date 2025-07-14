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Торговая война США ,  
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Премьер Италии предостерегла от торговых войн на Западе

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Торговая война США
Конфликт между западными странами из-за взаимных пошлин ослабит обе стороны, предупредила Мелони. На днях Трамп анонсировал введение против Евросоюза 30-процентной пошлины с 1 августа, ЕС предупредил об ответных действиях
Джорджа Мелони
Джорджа Мелони (Фото: Фото: Guiseppe Lami / EPA / ТАСС)

Взаимное введение импортных пошлин приведет к торговой войне среди стран Запада, заявила итальянский премьер Джорджа Мелони. Ее слова передает пресс-служба правительства республики.

«Сегодня правительство находится в тесном контакте с Еврокомиссией и всеми заинтересованными сторонами, участвующими в переговорах по тарифам. Торговая война на Западе ослабит нас всех перед лицом глобальных вызовов, с которыми мы все вместе сталкиваемся. У Европы есть экономическая и финансовая мощь, чтобы отстоять свои аргументы и добиться справедливого и разумного соглашения», — сказала Мелони.

Европейские товары будут импортироваться в США с пошлиной в 30%, объявил на прошлой неделе американский президент Дональд Трамп. Тарифная ставка вступит в силу с 1 августа.

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Президент США пообещал в этот раз не делать отсрочек и предупредил: если Евросоюз решит ввести ответные пошлины, то на этот же уровень будут повышены пошлины США против ЕС. Пока предложения о торговых сделках не устраивают Трампа, сообщает Белый дом.

Если решение найдено не будет, Евросоюз введет ответные меры, пообещала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. С ее слов, ответные действия разработаны для чрезвычайных ситуаций, «пока ситуация отличается».

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил о необходимости «твердо отстаивать европейские интересы». Минфин Германии призвал к решительным действиям для защиты европейских рабочих мест и компаний в случае провала переговоров с США.

Как выяснил Bloomberg, европейские власти разработали два варианты ответных пошлин на случай разных сценариев развитий торговых отношений с США. Согласно «минимальному» набору пошлин, ответные тарифы затронут американские товары на €21 млрд: экспорт сои, некоторых аграрных продуктов и мотоциклов. Второй, более масштабный пакет, рассчитан дополнительно на €95 млрд, он может затронуть ключевые категории американского экспорта, включая самолеты Boeing, автомобили и бурбон.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Италия торговая война Джорджа Мелони
Джорджа Мелони фото
Джорджа Мелони
политик, премьер-министр Италии
15 января 1977 года
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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