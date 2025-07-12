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Торговая война США ,  
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Евросоюз ускорит подготовку ответа на пошлины США в 30%

Макрон: Еврокомиссия ускорит подготовку ответа на пошлины США
Сюжет
Торговая война США
Франция и ЕК не согласны с решением США ввести пошлины в размере 30% для ЕС, заявил французский президент Эмманюэль Макрон. Ответные меры будут приняты, если Еврокомиссия и США не смогут заключить сделку до 1 августа, сказал он
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Tom Nicholson / Reuters)

Франция и Еврокомиссия (ЕК) выражают решительное несогласие с решением США ввести таможенные пошлины в размере 30% для Евросоюза, Брюссель ускорит подготовку ответных мер. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на своей странице в социальной сети X.

Макрон подчеркнул, что США выступили с соответствующим заявлением после нескольких недель интенсивных переговоров между Брюсселем и Вашингтоном.

По словам французского президента, Еврокомиссии «как никогда важно продемонстрировать решимость Евросоюза твердо отстаивать европейские интересы».

«Это, в частности, предполагает ускорение подготовки надежных ответных мер с использованием всех имеющихся инструментов», — написал Макрон.

Указанные меры будут приняты, если Еврокомиссия и США не смогут заключить сделку до 1 августа, добавил президент Франции.

Трамп объявил о вводе пошлин 30% на товары из ЕС и Мексики с 1 августа
Экономика
Фото:Hector Vivas / Getty Images

ЕС вел переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о пошлинах, крайним сроком для заключения сделки было 1 августа. 12 июля республиканец сообщил, что направил письмо на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором уведомил ее о введении с 1 августа пошлин на все товары из ЕС в размере 30%.

Фон дер Ляйен после публикации письма Трампом заявила о сохраняющемся намерении заключить торговую сделку. Она подчеркнула, что ЕС введет контрмеры в отношении американских товаров в случае провала переговоров.

«ЕС последовательно отдает приоритет решению проблемы путем переговоров с США, что отражает нашу приверженность диалогу, стабильности и конструктивному трансатлантическому партнерству. Мы по-прежнему готовы продолжать работу над достижением соглашения к 1 августа», — заявила она.

Как сообщал Bloomberg, Брюссель, несмотря на переговоры, готовился ввести ответные пошлины на американские товары на €116 млрд в год: минимальный пакет тарифов в €21 млрд и максимальный — еще на €95 млрд.

Трамп объявил о резком повышении тарифов на поставки из 185 стран в начале апреля 2025 года. Предполагалось, что минимальная базовая таможенная пошлина 10% начнет действовать с 5 апреля, а индивидуальные — для отдельных стран — с 9 апреля. Президент США отложил эту меру на 90 дней, чтобы за этот срок провести переговоры о торговых соглашениях. Срок истекал 9 июля, в ночь на 8 июля глава Белого дома продлил его до 1 августа.

В начале июля Трамп начал последовательно публиковать письма лидерам разных стран с уведомлениями о предстоящем повышении пошлин. Их получили лидеры Лаоса, Мьянмы, Сербии, Южной Кореи, Казахстана, ЮАР, Японии и других стран. Американский лидер также объявил о 35-процентных пошлинах для Канады и 50-процентных пошлинах на товары, произведенные в Бразилии.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Елена Чернышова
Эмманюэль Макрон США пошлины Дональд Трамп Евросоюз
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Эмманюэль Макрон
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Дональд Трамп
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