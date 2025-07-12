Сумма от таможенных сборов при Трампе превысила $100 млрд
Поступления от таможенных пошлин в США в июне впервые за финансовый год превысили $100 млрд на фоне увеличения пошлин при президенте Дональде Трампе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минфин США.
В бюджете США возник профицит в размере $27 млрд по итогам месяца. Таким образом, пошлины начинают формировать существенную часть доходов федерального правительства, отметило агентство.
В США финансовый год федерального правительства длится с 1 октября по 30 сентября.
О том, что США «пожинают плоды» тарифной программы Трампа, заявил в своем Х министр финансов США Скотт Бессент.
После возвращения в Белый дом Трамп взял курс на жесткую тарифную политику. Так, он ввел новые пошлины на китайские товары, к началу апреля размер американских пошлин достиг 104%.
Трамп инициировал повышение пошлин на продукцию из других стран, включая Европейский союз и Японию, о резком повышении тарифов на поставки из 185 государств он объявил в начале апреля. Минимальная базовая таможенная пошлина составила 10%. Однако Трамп отложил эту меру на 90 дней, чтобы за этот срок провести переговоры о торговых соглашениях.
Срок истек 9 июля, за это время Трамп подписал торговые соглашения лишь с тремя странами — Вьетнамом, Китаем и Великобританией. Тогда Трамп подписал указ, продлевающий временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа.
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