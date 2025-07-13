Глава Еврокомиссии заявила о готовности ответить на пошлины США

Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС готов к введению ответных мер из-за повышения торговых пошлин США в августе. По словам фон дер Ляйен, готовы два пакета контрмер, однако Брюссель продолжает рассчитывать на сделку с Вашингтоном

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Justin Tallis / Reuters)

Евросоюз готов ввести контрмеры против США в начале августа, если не удастся найти решение по торговым соглашениям, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

«США направили нам письмо с изложением мер, которые вступят в силу, если не будет найдено согласованное решение. Поэтому мы продлим приостановку наших контрмер до начала августа. И в то же время мы будем продолжать готовиться к контрмерам, чтобы полностью подготовиться», — сказала фон дер Ляйен.

При этом глава Еврокомиссии отметила, что в ЕС уже подготовили два пакета контрмер против США, однако рассчитывают, что торговая сделка между сторонами будет заключена до 1 августа.

ЕС вел переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о пошлинах с апреля, когда Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлин в отношении более чем 185 государств и территорий — для ЕС ставка составила 20%. Крайним сроком для заключения сделки было 1 августа. 12 июля республиканец сообщил, что направил письмо на имя главы Еврокомиссии, в котором уведомил ее о введении с августа пошлин на все товары из ЕС в размере 30%.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о решительном несогласии с действиями Трампа. Он отметил, что пришло время продемонстрировать решимость Евросоюза «твердо отстаивать европейские интересы».

Bloomberg со ссылкой на источники писало, что европейские чиновники разработали два блока пошлин — на случай двух сценариев развития торговых отношений с США. Первый «минимальный» набор тарифов на американский экспорт охватывает объем в €21 млрд. В случае его введения под ограничения попадет экспорт сои, некоторых аграрных продуктов и мотоциклов. Второй, более масштабный пакет, рассчитан дополнительно на €95 млрд, он может затронуть ключевые категории американского экспорта, включая самолеты Boeing, автомобили и бурбон.

В начале июля Трамп начал последовательно публиковать письма лидерам разных стран с уведомлениями о предстоящем повышении пошлин. Для некоторых, включая Бруней, Молдавию, Казахстан, Южную Корею и Японию будут действовать пошлины 25%. Для ЮАР, Алжира, Ливии, Ирака и Шри-Ланки, согласно опубликованным Трампом письмам, пошлины будут установлены на уровне 30%, для Лаоса и Мьянмы — 40%, для Бразилии — 50%.