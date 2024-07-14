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Выборы президента США ,  
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Кремль связал покушение на Трампа с политической атмосферой в США

Сюжет
Выборы президента США
Москва не считает, что в покушении на Трампа виноват Белый дом, но нынешние власти США создали атмосферу, которая и спровоцировала нападение, заявил Песков. Байден выразил поддержку Трампу и созвонился с ним
Фото: Brian Snyder / Reuters
Фото: Brian Snyder / Reuters

Стиль работы администрации президента США заключается в решении вопросов силой без поиска компромиссов, в том числе и в мировых делах, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя покушение на Дональда Трампа. Его слова передает корреспондент РБК.

Речь идет об экономическом давлении санкциями, политическом, либо применении силовых методов, военной силы, объяснил пресс-секретарь, но теперь насилие фактически перенесено внутрь США.

«Мы совсем не думаем и не считаем, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью. Но атмосфера, которая была ею создана, этой администрацией была создана в ходе политической борьбы, атмосфера вокруг кандидата Трампа — она, именно она и спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась Америка», — подчеркнул он.

Покушение на Дональда Трампа. Фотографии
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По мнению Пескова, всем была очевидна угроза жизни Трампу после множества попыток устранить его как кандидата с политической арены юридическим путем и дискредитацией, проявился «тот же стиль силовых решений». Он добавил, что Россия всегда осуждала «любые проявления насилия в ходе политической борьбы», и выразил соболезнования пострадавшим и родственникам погибших.

Планов созваниваться с Трампом в связи с этим у Владимира Путина нет. Пеков отказался давать оценку, повлияет ли попытка покушения на легитимность выборов в США. «Мы не имеем малейшего желания вмешиваться в это, это внутреннее дело США», — объяснил он.

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Дональд Трамп

Покушение на Трампа произошло во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Стрелок сделал восемь выстрелов, одна из пуль задела правое ухо политика — тот после посещения врачей заверил, что все в порядке. Один из зрителей погиб, еще двое ранены.

Нападавшего застрелили, им был это 20-летний Томас Мэттью Крукс, который действовал в одиночку. Юноша зарегистрировался как сторонник республиканцев, но однажды сделал небольшое пожертвование демократам.

Байден назвал покушение недопустимым поступком и связался с Трампом.

Эксперты прогнозируют закрепление за Трампом образа мученика и обретение снимка с окровавленным лицом и поднятым вверх кулаком в качестве культового. В Республиканской партии считают победу на ноябрьских выборах предопределенной.

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45-й президент США, предприниматель, политик
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