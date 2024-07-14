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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнала о разочаровании Зеленского встречей с Байденом в США

Politico: Зеленского разочаровала встреча с Байденом на саммите НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский разочарован отказом Байдена снять ограничение на использование оружия США по территории России, сказали источники Politico
Владимир Зеленский и Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак «были крайне разочарованы» встречей с американским лидером Джо Байденом на саммите НАТО в Вашингтоне, пишет Politico со ссылкой на источники. Причиной стал отказ снять ограничения на использование оружия США для ударов по территории России.

Собеседники издания рассказали, что Зеленский поднял этот вопрос ближе к концу мероприятия, а Байден ответил о необходимости продолжить переговоры на этот счет. «Если бы у него была возможность нанести удар по Москве, нанести удар по Кремлю, имело бы это смысл? Нет», — сказал президент США на пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером.

«Это не закрыло дверь для возможного снятия ограничений, но до «да» все еще далеко, — сказали источники Politico. — Ощущение всегда одно и то же: в конце концов ограничения снимут, но сначала кто-то должен умереть».

США пообещали ответ на попадание ракеты в детскую больницу Киева
Политика
Фото:Thomas Peter / Reuters
8 июля взрывы прогремели в Киеве, местные власти сообщали о работе ПВО и падении обломков ракет в нескольких районах города. Зеленский заявил о разрушении детской больницы «Охматдет». По данным государственной службы Украины по ЧС, там погибли два человека, еще 32, в том числе восемь детей, пострадали.

«Охматдет» — крупнейшая и одна из старейших детских больниц Украины. Ежегодно принимает до 20 тыс. детей.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал ответные меры, в частности поставку 100 критически важных ракет ПВО в течение 2025 года. Пентагон после встречи Байдена и Зеленского анонсировал новый пакет помощи Украине на $225 млн. В конце мая США смягчили ограничения на использование американского оружия, разрешив «контрбатарейную борьбу» в районе Харьковской области, которая граничит с Белгородской. Однако запрет на применение дальнобойных ракет по территории России, за исключением новых регионов, остался в силе.

Минобороны России сообщило, что 8 июля был нанесен удар по украинским объектам военной промышленности и авиабазам. Это стало ответными мерами на попытки «нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики», подчеркнули в Минобороны. Там также назвали ложными заявления Киева о преднамеренной атаке по гражданским объектам. В Кремле заявили, что на «Охматдет» упала украинская ракета. Президент Владимир Путин допускал асимметричный ответ на поставки оружия Киеву для ударов по России.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США саммит НАТО Владимир Зеленский Джо Байден Андрей Ермак Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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