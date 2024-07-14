Politico узнала о разочаровании Зеленского встречей с Байденом в США
Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак «были крайне разочарованы» встречей с американским лидером Джо Байденом на саммите НАТО в Вашингтоне, пишет Politico со ссылкой на источники. Причиной стал отказ снять ограничения на использование оружия США для ударов по территории России.
Собеседники издания рассказали, что Зеленский поднял этот вопрос ближе к концу мероприятия, а Байден ответил о необходимости продолжить переговоры на этот счет. «Если бы у него была возможность нанести удар по Москве, нанести удар по Кремлю, имело бы это смысл? Нет», — сказал президент США на пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером.
«Это не закрыло дверь для возможного снятия ограничений, но до «да» все еще далеко, — сказали источники Politico. — Ощущение всегда одно и то же: в конце концов ограничения снимут, но сначала кто-то должен умереть».
«Охматдет» — крупнейшая и одна из старейших детских больниц Украины. Ежегодно принимает до 20 тыс. детей.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал ответные меры, в частности поставку 100 критически важных ракет ПВО в течение 2025 года. Пентагон после встречи Байдена и Зеленского анонсировал новый пакет помощи Украине на $225 млн. В конце мая США смягчили ограничения на использование американского оружия, разрешив «контрбатарейную борьбу» в районе Харьковской области, которая граничит с Белгородской. Однако запрет на применение дальнобойных ракет по территории России, за исключением новых регионов, остался в силе.
Минобороны России сообщило, что 8 июля был нанесен удар по украинским объектам военной промышленности и авиабазам. Это стало ответными мерами на попытки «нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики», подчеркнули в Минобороны. Там также назвали ложными заявления Киева о преднамеренной атаке по гражданским объектам. В Кремле заявили, что на «Охматдет» упала украинская ракета. Президент Владимир Путин допускал асимметричный ответ на поставки оружия Киеву для ударов по России.
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