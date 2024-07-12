США пообещали ответ на попадание ракеты в детскую больницу Киева

Салливан: США и Украина работают над ответом после падения ракеты в Киеве

Обломки ракеты упали на детскую больницу «Охматдет» в Киеве 8 июля, российские власти заявили, что это была украинская ракета ПВО, выпущенная из установки NASAMS, поставленной Норвегией

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США и Украина работают над тем, чтобы справиться с ситуацией вокруг попадания ракеты в детскую больницу в Киеве и ответить на это с применением силы, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Вашингтон поставит Киеву сотни критически важных ракет ПВО в течение следующего года, сказал он.

«В начале этого года был момент, когда казалось, что у Украины могут закончиться перехватчики. Но благодаря решениям, принятым президентом [Джо] Байденом в сотрудничестве с союзниками и партнерами, мы обеспечим, чтобы Украина продолжала получать ракеты ПВО, необходимые для всех батарей, которые мы и наши союзники сейчас поставляем», – указал Салливан.

11 июля после встречи Байдена и президента Украины Владимира Зеленского на саммита НАТО в Вашингтоне, Пентагон сообщил о выделении нового пакета помощи Киеву на $225 млн. В него в том числе войдут одна батарея Patriot, снаряды для ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, ракеты Stinger, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм и другое вооружение.

8 июля в Киеве прозвучали взрывы, местные власти сообщали о работе ПВО и падении обломков в нескольких районах города. Глава киевской военной администрации Сергей Попко заявил о гибели 33 человек и почти 120 пострадавших, президент Владимир Зеленский рассказывал о разрушениях в детской больнице «Охматдет», там, по данным государственной службы Украины по ЧС, погибли двое, пострадали 32 человека, в том числе восемь детей.

Минобороны России заявило, что утром 8 июля военные нанесли удар по объектам военной промышленности Украины и авиабазам вооруженных сил страны в ответ на попытки «нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики». Заявления Украины о преднамеренном ударе по гражданским объектам в Киеве в ведомстве назвали ложными.

Постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что на снятых в Киеве кадрах видно, «как по заводу им. Артема одна за другой без каких-либо помех либо повреждений прилетает пять ракет ВКС России». По его словам, также видно, как в район детской больницы прилетает «одинокая ракета ПВО Украины». Она, по словам дипломата, была выпущена из установки NASAMS, которая, судя по всему, поставила Норвегия.