Макрон пожелал Трампу здоровья и назвал покушение на него трагедией

Президент Франции Эмманюэль Макрон пожелал экс-президенту США Дональду Трампу скорейшего выздоровления после покушения. Об этом он написал в соцсети Х (ранее Twitter).

«Мои мысли с президентом Дональдом Трампом, ставшим жертвой покушения. Я желаю ему скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении Макрона.

Французский президент осудил стрельбу, в результате которой погиб один человек и еще двое были ранены. «Это трагедия для наших демократий. Франция разделяет шок и негодование американского народа», — заявил он.

Покушение на Трампа произошло во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании, экс-президент получил ранение в ухо.

Нападавшего застрелили снайперы Секретной службы. По данным Федерального бюро расследований (ФБР), это 20-летний Томас Мэттью Крукс. Из предварительных сведений ведомства следует, что стрелок был одиночкой, его мотивы пока неясны. Крукс жил в Пенсильвании в районе Бетел-Парк и был зарегистрирован как республиканец.

Покушение на Трампа осудили президент США Джо Байден, бывшие американские лидеры Билл Клинтон и Барак Обама, госсекретарь США Энтони Блинкен, президент Украины Владимир Зеленский и другие.