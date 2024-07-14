Си Цзиньпин выразил сочувствие Трампу после покушения
Лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин выразил сочувствие экс-президенту США Дональду Трампу в связи с совершенным на него покушением, сообщил представитель китайского МИДа.
«Китай обеспокоен инцидентом со стрельбой в бывшего президента Трампа. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил свое сочувствие», — сказал он.
Ранее покушение на Трампа осудили президент США Джо Байден, бывшие американские лидеры Билл Клинтон и Барак Обама, госсекретарь США Энтони Блинкен, президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон.
Покушение на Трампа произошло во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании, экс-президент получил ранение в ухо. Еще два человека пострадали, один был убит.
Нападавшего застрелили снайперы Секретной службы. По данным Федерального бюро расследований (ФБР), им был 20-летний Томас Мэттью Крукс. Он жил в Пенсильвании в районе Бетел-Парк и был зарегистрирован как республиканец. Мотивы Крукса неясны.
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