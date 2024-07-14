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Выборы президента США ,  
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Си Цзиньпин выразил сочувствие Трампу после покушения

Сюжет
Выборы президента США
Си Цзиньпин и Дональд Трамп
Си Цзиньпин и Дональд Трамп (Фото: Thomas Peter / Getty Images)

Лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин выразил сочувствие экс-президенту США Дональду Трампу в связи с совершенным на него покушением, сообщил представитель китайского МИДа.

«Китай обеспокоен инцидентом со стрельбой в бывшего президента Трампа. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил свое сочувствие», — сказал он.

Ранее покушение на Трампа осудили президент США Джо Байден, бывшие американские лидеры Билл Клинтон и Барак Обама, госсекретарь США Энтони Блинкен, президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон.

Покушение на Трампа. Главное
Политика
Фото:Anna Moneymaker / Getty Images

Покушение на Трампа произошло во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании, экс-президент получил ранение в ухо. Еще два человека пострадали, один был убит.

Нападавшего застрелили снайперы Секретной службы. По данным Федерального бюро расследований (ФБР), им был 20-летний Томас Мэттью Крукс. Он жил в Пенсильвании в районе Бетел-Парк и был зарегистрирован как республиканец. Мотивы Крукса неясны.

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Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
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