Зеленский осудил покушение на Трампа и пожелал США стать сильнее

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х (ранее Twitter) осудил покушение на экс-президента США и кандидата на предстоящих выборах Дональда Трампа.

Он отметил, что «с ужасом» узнал о случившемся.

«Такому насилию нет оправданий и не должно быть места где-либо в мире. Насилие никогда не должно побеждать», — написал Зеленский.

Украинский президент пожелал Трампу скорейшего выздоровления и принес соболезнования близким погибшего при стрельбе.

«Желаю силы всем, кто шокирован этим событием. Желаю Америке стать сильнее после этого», — добавил он.

Покушение на Трампа произошло во время его выступления на предвыборном митинге. Экс-президент позднее сообщил, что получил ранение в ухо, у него началось сильное кровотечение. По словам пресс-секретаря Трампа Стивена Чунга, с ним все в порядке, он прошел обследование в больнице.

В результате стрельбы погиб один человек, еще двое были ранены. Нападавшего застрелили снайперы Секретной службы.

По данным Федерального бюро расследований (ФБР), стрельбу открыл 20-летний Томас Мэттью Крукс, его мотивы неясны. Из предварительных сведений ведомства следует, что стрелок был одиночкой. Крукс жил в Пенсильвании в районе Бетел-Парк и был зарегистрирован как республиканец.