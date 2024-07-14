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Выборы президента США ,  
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Зеленский осудил покушение на Трампа и пожелал США стать сильнее

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Выборы президента США

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х (ранее Twitter) осудил покушение на экс-президента США и кандидата на предстоящих выборах Дональда Трампа.

Он отметил, что «с ужасом» узнал о случившемся.

«Такому насилию нет оправданий и не должно быть места где-либо в мире. Насилие никогда не должно побеждать», — написал Зеленский.

Украинский президент пожелал Трампу скорейшего выздоровления и принес соболезнования близким погибшего при стрельбе.

«Желаю силы всем, кто шокирован этим событием. Желаю Америке стать сильнее после этого», — добавил он.

ФБР назвало личность стрелявшего в Трампа
Политика
Фото:Jeff Swensen / Getty Images

Покушение на Трампа произошло во время его выступления на предвыборном митинге. Экс-президент позднее сообщил, что получил ранение в ухо, у него началось сильное кровотечение. По словам пресс-секретаря Трампа Стивена Чунга, с ним все в порядке, он прошел обследование в больнице.

В результате стрельбы погиб один человек, еще двое были ранены. Нападавшего застрелили снайперы Секретной службы.

По данным Федерального бюро расследований (ФБР), стрельбу открыл 20-летний Томас Мэттью Крукс, его мотивы неясны. Из предварительных сведений ведомства следует, что стрелок был одиночкой. Крукс жил в Пенсильвании в районе Бетел-Парк и был зарегистрирован как республиканец.

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Владимир Зеленский США Дональд Трамп покушение стрельба
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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