Стрелка, открывшего огонь на митинге Трампа, застрелили

Стрелок был убит сотрудниками секретной службы. По данным окружного прокурора, погибли два человека, в том числе сам стрелок. Трамп получил легкое ранение, его увезли в больницу на обследование

Человек, стрелявший в Трампа, убит сотрудниками Секретной службы, сообщает WSJ со ссылкой на правоохранительные органы.

The Washington Post сообщает, что, по данным прокурора округа, погибли два человека, среди которых, по всей видимости, был стрелок. Об этом же сообщил ABC.

WSJ отмечает, что пока неизвестно, из какого именно оружия стрелял нападавший.

Покушение на Трампа было совершено во время его предвыборного выступления в штате Пенсильвания. Экс-президент США получил легкое ранение, на кадрах с места покушения видна кровь на его лице.

Телохранители помогли экс-президенту подняться из-за трибуны, за которой он спрятался, и увели со сцены. Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг заявил, что тот в безопасности и проходит обследование в больнице.

Президент США Джо Байден осудил покушение на Трампа, заявив, что с стране нет места насилию по политическим мотивам. Нападение осудили лидеры демократов и республиканцев в Сенате Чак Шумер и Митч Макконелл.

По данным ABC и Associated Press, стрельбу в Трампа расследуют как покушение на убийство.