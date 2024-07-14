Захарова заявила, что покушение на Путина готовилось на деньги США

Всем, кто голосует в США за поставки вооружений Украине лучше профинансировать полицию и другие службы, заявила Захарова. Накануне на Трампа совершили покушение, стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы

Покушение на президента Владимира Путина, о котором рассказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, готовилось на деньги США. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя слова Бобби Кеннеди, сына независимого кандидата в президенты США Роберта Ф.Кеннеди-младшего, который раскритиковал неспособность американских спецслужб защитить кандидата в президенты Дональда Трампа.

Она отметила, что всем, кто голосует в США за поставки вооружений Украине, лучше профинансировать американскую полицию и другие службы, которые должны обеспечивать правопорядок внутри США.

Накануне Буданов в интервью NV заявил о попытках покушения на Путина. Они оказались неудачными. Глава украинской разведки не уточнил, о каких случаях идет речь. Комментируя слова Буданова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что безопасность Путина обеспечивают на должном уровне.

Кеннеди-младший в связи с покушением на Трампа обвинил политиков в возвращении «атмосферы насилия». Он также призвал граждан США помолиться за Трампа и его семью.

Покушение на экс-президента произошло 13 июля на митинге в Батлере в штате Пенсильвания. Пуля задела верхнюю часть правого уха. На месте покушения нашли винтовку AR.

Погиб один человек, а стрелка убили сотрудники Секретной службы. Среди раненных — племянник конгрессмена-республиканца, бывшего врача Трампа Ронни Джексона.

Президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис, экс-президенты США Билл Клинтон и Барак Обама осудили нападение.