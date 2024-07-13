Песков оценил уровень защищенности Путина от покушений

Безопасность российского президента Владимира Путина обеспечивают на должном уровне, заявил SHOT его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя слова главы ГУР Украины Кирилла Буданова о якобы нескольких попытках покушения на российского лидера.

«Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», — сказал Песков.

Ранее 13 июля Буданов заявил в интервью NV, что попытки покушения на президента России предпринимались, но все они были неудачные. Глава украинской разведки не уточнил, о каких случаях идет речь.

В мае 2022 года Буданов в интервью «Украинской правде» говорил, что «примерно два месяца назад» на Путина совершили покушение «представители Кавказа». По его словам, попытка «была неудачной» и не получила огласки.

В мае Песков говорил, что после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо меры по обеспечению безопасности Владимира Путина находятся на обычном уровне.