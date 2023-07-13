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Путин рассказал подробности встречи с бойцами ЧВК «Вагнер»

Президент России Владимир Путин на встрече с бойцами ЧВК «Вагнер» предложил им несколько вариантов дальнейшей службы. В том числе — под руководством их непосредственного командира с позывным Седой. Об этом президент рассказал газете «Коммерсантъ».

«Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время», — рассказал Путин. На вопрос корреспондента газеты Андрея Колесникова: «И что же?», президент заявил, что «Многие кивали, когда я это говорил». «А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: «Нет, ребята не согласны с таким решением».

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