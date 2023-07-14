Госдума приняла закон о запрете смены пола

Внесенный в мае закон о запрете смены пола приняли в окончательном чтении. В Минздраве заявили, что все подзаконные акты, касающиеся смены пола, будут аннулированы

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Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете смены пола.

«Приняли закон о запрете смены пола. Это решение защищает наших граждан, детей», — написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В карточке законопроекта на сайте Госдумы указано, что инициативу депутаты поддержали единогласно.

Второе чтение документ прошел накануне. К основному чтению в проект внесли ряд поправок, в том числе о расторжении брака в случае смены пола одним из супругов, запрете усыновлять детей и становиться опекунами.

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай на заседании заявил, что Минздрав отменит подзаконные акты, регулирующие процессы смены пола, передает ТАСС.

К смене пола не будут относиться медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий или пороков развития, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. В этом случае медицинские вмешательства можно будет проводить, если решение вынесла врачебная комиссия одного из подведомственных Минздраву учреждений.

Та же комиссия после проведенных операций будет выдавать медицинское заключение о соответствии половых признаков признакам определенного пола. Это заключение будет нужно, чтобы при необходимости внести изменения в записи актов гражданского состояния.

Инициативу внесли в Госдуму в мае. Соавторами законопроекта стали более 360 депутатов, в том числе сам Володин и его заместители. В первом чтении его приняли 14 июня. Володин обещал, что решения о запрете смены пола примут в июле.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете в стране пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. В частности, за распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб.