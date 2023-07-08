Володин назвал срок принятия Думой решений по запрету смены пола
Госдума примет решения по запрету на смену пола в России в течение июля, заявил в своем телеграм-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Парламентарий сделал соответствующее заявление в поздравлении ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.
«Традиционные семейные ценности важны для каждого из нас. <...> В течение июля примем решение о запрете смены пола», — написал он.
В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете в стране пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. В частности, за распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб.
В мае в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий запрет на любые операции по смене пола за исключением случаев врожденных физиологических аномалий у детей. Также в нем предлагается исключить возможность вносить изменения в акты гражданского состояния по медицинской справке, подтверждающей смену пола, которую выдают при диагнозе «транссексуализм».
Соавторами законопроекта стали более 360 депутатов, в том числе сам Володин и его заместители. 14 июня Госдума приняла его в первом чтении.
28 июня истек срок представления поправок к законопроекту, дату второго чтения пока не определили. «Коммерсантъ» писал со ссылкой на источник, что документ могли отправить на досогласование в профильные ведомства и, таким образом, снять с повестки в ближайшее время.
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?
Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION
Добро пожаловать в другой мир