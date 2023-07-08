Володин назвал срок принятия Думой решений по запрету смены пола

Вячеслав Володин: Госдума примет решения по введению запрета на смену пола в июле

Госдума примет решения по запрету на смену пола в России в течение июля, заявил в своем телеграм-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Парламентарий сделал соответствующее заявление в поздравлении ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.

«Традиционные семейные ценности важны для каждого из нас. <...> В течение июля примем решение о запрете смены пола», — написал он.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете в стране пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. В частности, за распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб.

В мае в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий запрет на любые операции по смене пола за исключением случаев врожденных физиологических аномалий у детей. Также в нем предлагается исключить возможность вносить изменения в акты гражданского состояния по медицинской справке, подтверждающей смену пола, которую выдают при диагнозе «транссексуализм».

Соавторами законопроекта стали более 360 депутатов, в том числе сам Володин и его заместители. 14 июня Госдума приняла его в первом чтении.

28 июня истек срок представления поправок к законопроекту, дату второго чтения пока не определили. «Коммерсантъ» писал со ссылкой на источник, что документ могли отправить на досогласование в профильные ведомства и, таким образом, снять с повестки в ближайшее время.