Володин назвал срок принятия Думой решений по запрету смены пола

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 99,82 (-0,9) Инвестиции, 07 июл, 16:34 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 91,69 (-0,88) Инвестиции, 07 июл, 16:34
Легенда «Челси» Джон Терри вернулся в клуб в качестве тренера академии Спорт, 10:45
На Украине завели более 1,3 тыс. дел о госизмене с начала боевых действий Политика, 10:40
Мурал на металлургическом заводе: как искусство транслирует бизнес-смыслы РБК Стиль и СберПервый, 10:35
Зеленский посетил остров Змеиный Политика, 10:35
Стал известен следующий соперник лучшего бойца UFC Спорт, 10:15
NYT сообщила об опасности поставляемых Украине кассетных боеприпасов Политика, 10:13
Лыжи в январе, розы — в мае: чем заняться в Красной Поляне РБК и LADA, 10:01
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как цены в отелях Крыма упали до минимума за пять лет. Инфографика Бизнес, 10:00
Теплая погода и отказ от отдыха за рубежом разогнали спрос на мороженое Бизнес, 10:00
Как инвестору заплатить НДФЛ по декларации: инструкция Инвестиции, 10:00
Володин назвал срок принятия Думой решений по запрету смены пола Политика, 09:59
Как и на что расходует свои деньги молодежь. Исследование РБК и «Мир», 09:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:05
Политика ,  
0 

Володин назвал срок принятия Думой решений по запрету смены пола

Вячеслав Володин: Госдума примет решения по введению запрета на смену пола в июле

Госдума примет решения по запрету на смену пола в России в течение июля, заявил в своем телеграм-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Парламентарий сделал соответствующее заявление в поздравлении ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.

«Традиционные семейные ценности важны для каждого из нас. <...> В течение июля примем решение о запрете смены пола», — написал он.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете в стране пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. В частности, за распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб.

В мае в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий запрет на любые операции по смене пола за исключением случаев врожденных физиологических аномалий у детей. Также в нем предлагается исключить возможность вносить изменения в акты гражданского состояния по медицинской справке, подтверждающей смену пола, которую выдают при диагнозе «транссексуализм».

Соавторами законопроекта стали более 360 депутатов, в том числе сам Володин и его заместители. 14 июня Госдума приняла его в первом чтении.

Читайте на РБК Pro
Амбициозный план: как мидл-менеджеру занять топовую позицию
ЭКО вызывает рак? Девять мифов о методике
У вас идет выездная налоговая проверка. Что надо знать о своих правах
Валюта БРИКС: есть ли у нее будущее и шансы побороться с долларом

28 июня истек срок представления поправок к законопроекту, дату второго чтения пока не определили. «Коммерсантъ» писал со ссылкой на источник, что документ могли отправить на досогласование в профильные ведомства и, таким образом, снять с повестки в ближайшее время.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Вячеслав Володин Госдума смена пола
Материалы по теме
В РПЦ предложили сажать в тюрьму за призывы к смене пола среди детей
Общество
«Коммерсантъ» узнал о допсогласовании проекта о запрете смены пола
Общество
Новый законопроект о запрете смены пола. Что изменит и кого коснется
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter