Госдума поддержала поправки о запрете смены пола

В случае если закон будет принят и подписан президентом, медработникам будет запрещено делать операции по смене пола, за исключение случаев врожденных физиологических аномалий у детей

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о полном запрете смены пола, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«На пленарном заседании 14 июня принят в первом чтении проект закона, устанавливающий полный запрет на осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола, а также исключающий государственную регистрацию смены пола без операций», — говорится в сообщении.

В случае, если закон будет принят и подписан президентом, медработникам будет запрещено делать операции по смене пола, в том числе «формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола», за исключением случаев врожденных физиологических аномалий у детей. Перечень таких аномалий будет утвержден правительством. Согласие должна давать врачебная комиссия федерального государственного учреждения здравоохранения.

Авторами инициативы выступили почти 400 депутатов от всех фракций во главе со спикером Думы Вячеславом Володиным.

Парламентарий пояснил, что авторы документа таким образом хотят уберечь страну от «дьявольской политики» США, где «пропагандируются эти новые псевдоценности», число трансгендеров среди подростков «уже в три раза больше», чем среди взрослых, а детей, получающих гормональную терапию, «выросло за пять лет более чем в два раза».

«Накачивать ребятишек гормонами начинают уже с восьми лет. За пять лет, с 2017 по 2021 год, сделано более 2 тыс. операций по смене пола у детей в возрасте от 13 до 17 лет», — утверждает он.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой на заседании, в свою очередь, уточнил, что в России число случаев смены пола растет: по данным МВД, с 2016 по 2022 год такие операции сделали 3 тыс. человек.

«Фактически это можно сегодня сделать на основании простых медицинских справок, учет их не ведется, они выдаются практически во всех частных клиниках России. К сожалению, министерство здравоохранения не знает о том, сколько таких операций проводится. Цена услуги не превышает 30 тыс. руб.», — указал он.

По словам Володина, в окончательной редакции проект закона могут принять в весеннюю сессию. «Сможем рассмотреть законопроект в ближайшее время в течение весенней сессии. Все зависит от нас», — сказал он.

Поправки предлагается внести в федеральные законы «Об актах гражданского состояния» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Толстой написал в телеграм-канале, что законопроект о запрете смены пола был принят единогласно. По его словам, депутаты готовы «максимально быстро доработать» законопроект, его слова приводит «РИА Новости».

«Это не очередная запретительная инициатива Госдумы, это еще один концептуальный шаг в сфере защиты национальных интересов, которые закреплены в Конституции РФ, Стратегии национальной безопасности, Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и других базовых документах», — объяснил единорос в телеграм-канале.

Толстой предложил Минздраву в качестве следующего шага взять под жесткий контроль оборот гормональных препаратов, которые используются для смены пола и запретить аборты в коммерческих клиниках, если ведомство «действительно готово к совместной работе во благо общества».

В пресс-службе Минздрава в ответ на инициативу о запрете смены пола заявляли, что выступают за жесткое регулирование в этой сфере, но есть ряд объективных медицинских ситуаций, которые должны учитываться, — например, связанные с врожденными генетическими отклонениями. Вопрос в каждом таком случае должен решаться на базе ограниченного круга медицинских организаций высокого экспертного уровня, отмечали там.