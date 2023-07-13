Поправки о запрете смены пола прошли основное чтение в Госдуме

Ко второму чтению в документ внесли поправки о расторжении брака в случае смены пола одним из супругов. Кроме того, поменявшим пол запретят усыновлять детей

Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы во втором, основном чтении проголосовали за законопроект о запрете смены пола, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Единогласно принят во втором чтении проект закона, устанавливающий полный запрет на осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола, а также исключающий государственную регистрацию смены пола без операций», — говорится в сообщении. Третье чтение пройдет в пятницу, 14 июля.

Первое чтение законопроект прошел в середине июня. Ко второму в него внесли ряд поправок, в том числе о том, что смена пола станет основанием для аннулирования брака, таким людям также запретят усыновлять детей или становиться опекунами. Если закон пройдет следующие этапы и вступит в силу, аннулируют все справки о смене пола, выданные после операции, если человек еще не успел поменять паспорт.

При этом к смене пола не будут относиться медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий или пороков развития, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей, свидетельствует текст законопроекта с поправками ко второму чтению. В этом случае медицинские вмешательства можно будет осуществить, если решение вынесла врачебная комиссия одного из подведомственных Минздраву учреждений, говорится в документе.

Законопроект о запрете смены пола внесли в Госдуму в конце мая, его соавторами стали более 360 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и его заместителями.