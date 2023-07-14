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Россия закрыла консульское агентство Польши в Смоленске

Премьер России Мишустин закрыл консульское агентство Польши в Смоленске
Россия закрыла консульское агентство Польши в Смоленске в качестве ответной меры на недружественные антироссийские действия польского правительства, объяснили в российском правительстве
Фото: Консульское агентство Польши в Смоленске
Фото: Консульское агентство Польши в Смоленске

Россия закроет консульское агентство Польши в Смоленске с консульским округом. Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина размещено на на официальном портале правовой информации.

Соответствующее предложение внес МИД России. Министерству поручили уведомить польскую сторону об отзыве согласия России на открытие консульского агентства.

В правительстве объяснили решение о закрытии агентства ответной мерой на недружественные антироссийские действия правительства Польши, в том числе незаконное изъятие российской дипломатической недвижимости и существенное сокращении российских дипломатов, передает ТАСС.

В конце апреля сотрудники полиции и представители мэрии в Варшаве зашли на территорию школы при посольстве России и потребовали освободить здание. МИД Польши счел, что здание школы российские дипломаты использовали не в дипломатических и консульских целях.

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что диппредставительство вынуждено подчиниться этим требованиям. В тот же день сотрудники школы покинули здание, на вывоз школьного имущества польские власти дали семь дней.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва расценивает действия Варшавы как вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку «захвату здания школы» в Варшаве.

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После начала военной операции на Украине польские власти заблокировали счета российских посольства и торгпредства. В ответ российская сторона заблокировала счета польского посольства в Москве.

Помимо этого польские власти приняли решение о высылке из Польши около 40 российских дипломатов за деятельность, несовместимую с их статусом. После этого МИД выслал 45 польских дипломатов, работающих в России.

МИД России заявил временному поверенному в делах Польши в России Яцеку Щлядевскому, что Варшава своими действиями стремится разрушить отношения с Россией до основания.

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