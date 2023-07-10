В Польше арестовали украинца по делу о шпионаже в пользу России

В Польше арестовали еще одного украинца по делу о шпионаже в пользу России

Гражданин Украины следил за военными объектами и морскими портами, заявили в Агентстве внутренней безопасности страны. Он стал 15-м арестованным по делу о шпионской сети, работавшей на российскую разведку

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Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали еще одного агента шпионской сети, которая, по данным Варшавы, работала на российскую разведку, сообщил в Twitter глава МВД и министр, координирующий работу спецслужб, Мариуш Каминский.

«Подозреваемый шпионил за военными объектами и морскими портами. Он систематически награждался русскими. Это 15-й задержанный в рамках данного расследования», — написал Каминский.

В польской прокуратуре сообщили, что задержанный оказался гражданином Украины, который приехал в республику в 2019 году. Ему предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группировке и шпионаже. Украинцу грозит до десяти лет тюремного заключения. Суд заключил его под стражу.

В марте в Польше арестовали более десяти граждан Украины и Белоруссии по обвинению в шпионаже в пользу России. По данным Агентства внутренней безопасности, они отслеживали перевозку вооружений для поддержки Украины. МВД сообщало, что арестованные готовились к диверсиям и пропагандистской деятельности «с целью дестабилизации польско-украинских отношений, разжигания и возбуждения враждебных настроений в Польше по отношению к странам Североатлантического альянса и нападок на политику польского правительства по отношению к Украине».

В июне министр юстиции и генпрокурор Збигнев Зебро сообщил об аресте российского хоккеиста из «клуба первой лиги» по подозрению в причастности к шпионажу. Он находился в Польше с октября 2021 года. Rzeczpospolita сообщала, что имя арестованного — Максим С., а Wyborcza писала, что задержанному 28 лет. Позднее «Матч ТВ» сообщил, что в Польше по обвинению в шпионаже был задержан 20-летний российский хоккеист Максим Сергеев, играющий в «Заглембе» (клуб из Сосновца выступает в Первой лиге польского чемпионата).

В Кремле заявили, что более детальной информации у российской стороны пока нет. «Я уверен, что посольство будет все выяснять и какие-то более подробные данные мы получим. Конечно, посольству там сейчас работать в Варшаве очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией польских властей», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.