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Захарова назвала Трасс «кровожадной и чрезвычайно деструктивной особой»

Лиз Трасс
Лиз Трасс (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Министр иностранных дел Великобритании и кандидат на пост премьер-министра страны Лиз Трасс — «кровожадная и чрезвычайно деструктивная особа», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в Telegram.

«Кровожадная и чрезвычайно деструктивная особа уже в пути», — написала дипломат.

Так она прокомментировала слова Трасс, которая решила «продолжить вести вперед свободный мир, противостоя [президенту России Владимиру] Путину», в случае избрания премьер-министром. Также политик обещала «гарантировать» Украине победу. Ранее Трасс говорила, что Великобритании необходим премьер, «который с первого же дня начнет проводить свой курс, направленный как на поражение Путина на Украине».

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Лиз Трасс

Политик выдвинула свою кандидатуру на пост премьера после того, как 7 июля на фоне отставок членов британского правительства в отставку ушел бывший глава кабмина Борис Джонсон. Он также покинул пост лидера Консервативной партии.

Кроме Трасс свои кандидатуры на пост премьер-министра Великобритании выдвинули бывший глава Минздрава Саджид Джавид, экс-министр иностранных дел Джереми Хант, бывший министр образования Надим Захави, экс-министр финансов Риши Сунак и младший министр по торговым отношениям Пенни Мордонт.

Россия ведет специальную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин подчеркивал, что она необходима для освобождения Донбасса и обеспечения гарантий безопасности для страны. Глава государства неоднократно настаивал, что «все задачи специальной военной операции будут решены», и предлагал тем, кто желает стране поражения, попробовать победить Россию в бою. «Мы всерьез-то еще ничего не начинали», — говорил президент, обвиняя Запад в том, что он готов «воевать» Россией «до последнего украинца».

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