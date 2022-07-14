Макрон заявил, что Франция не хочет новой мировой войны

Макрон посоветовал готовиться к тому, что конфликт на Украине будет длительным. По его мнению, особенно тяжелый период будет летом и в начале осени

Эмманюэль Макрон (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Франция не хочет мировой войны и намерена добиться прекращения конфликта на Украине, сообщил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью TF1 и France 2.

«Мы хотим остановить войну, не вступая в нее. Мы не хотим мировой войны», — сказал глава государства.

По словам Макрона, нужно готовиться к тому, что конфликт на Украине будет длительным. «Особенно тяжелый период будет летом и в начале осени», — указал он.

При этом глава государства отметил, что расходы Франции на армию сокращать не планируется, а оборона Европы будет усиливаться. «Я могу сказать, что военный бюджет Франции не будет урезан, как раз наоборот», — сказал он (цитата по L'Obs).

В середине марта Макрон заявил о необходимости для европейских стран больше вкладывать в оборону, чтобы быть готовыми к возможному военному конфликту «высокой интенсивности».

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Франция с начала российской спецоперации поставляет на Украину вооружения. В апреле Макрон заявил, что Париж передал Киеву самоходные артиллерийские установки Caesar. В середине июня французский лидер заявил, что Украине передадут еще шесть установок, помимо 12 переданных ранее.

В конце июня французский юрист и журналист Режис де Кастельно сообщил, что российские военные захватили две САУ Caesar. Его слова прокомментировал Уралвагонзавод (входит в «Ростех»), поблагодарив французские власти за «подаренные САУ». Французский Генштаб заявил, что доказательств захвата установок нет.

В Кремле указывали, что поставки Украине оружия доставят ей «больше страданий», а цели российской спецоперации будут достигнуты.