Макрон заявил, что Франция не хочет новой мировой войны
Франция не хочет мировой войны и намерена добиться прекращения конфликта на Украине, сообщил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью TF1 и France 2.
«Мы хотим остановить войну, не вступая в нее. Мы не хотим мировой войны», — сказал глава государства.
По словам Макрона, нужно готовиться к тому, что конфликт на Украине будет длительным. «Особенно тяжелый период будет летом и в начале осени», — указал он.
При этом глава государства отметил, что расходы Франции на армию сокращать не планируется, а оборона Европы будет усиливаться. «Я могу сказать, что военный бюджет Франции не будет урезан, как раз наоборот», — сказал он (цитата по L'Obs).
В середине марта Макрон заявил о необходимости для европейских стран больше вкладывать в оборону, чтобы быть готовыми к возможному военному конфликту «высокой интенсивности».
Франция с начала российской спецоперации поставляет на Украину вооружения. В апреле Макрон заявил, что Париж передал Киеву самоходные артиллерийские установки Caesar. В середине июня французский лидер заявил, что Украине передадут еще шесть установок, помимо 12 переданных ранее.
В конце июня французский юрист и журналист Режис де Кастельно сообщил, что российские военные захватили две САУ Caesar. Его слова прокомментировал Уралвагонзавод (входит в «Ростех»), поблагодарив французские власти за «подаренные САУ». Французский Генштаб заявил, что доказательств захвата установок нет.
В Кремле указывали, что поставки Украине оружия доставят ей «больше страданий», а цели российской спецоперации будут достигнуты.