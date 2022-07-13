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Зеленский после переговоров с Россией заявил о прогрессе по вывозу зерна

Киев подтверждает, что переговоры в Стамбуле продвинули стороны на пути к урегулированию ситуации с вывозом зерна. Проблема украинского зернового экспорта на фоне военных действий последние месяцы обсуждается на уровне ООН
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Пресс-служба Президента Украины)

По итогам сегодняшних переговоров в Стамбуле по «зерновому вопросу» достигнут прогресс, заявил в своем вечернем брифинге президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил ООН за поддержку переговорного процесса.

«Если удастся снять российскую угрозу для судоходства в Черном море, это снимет остроту мирового продовольственного кризиса. Украинская делегация мне доложила, что есть прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с генеральным секретарем ООН», — сообщил президент Украины.

Генсек ООН назвал «лучом надежды» итоги переговоров по зерну в Стамбуле
Политика
Антониу Гутерриш

Переговоры с участием представителей Минобороны России, Украины, Турции и делегации ООН прошли сегодня в Стамбуле. Как сообщало турецкое военное ведомство, продолжение переговоров намечено на следующую неделю. На следующей встрече планируется подписать соглашение, которое закрепит достигнутые результаты. Среди них — создание в Стамбуле координационного центра по решению проблемы с вывозом зерна. Основные технические детали уже согласованы. Российское Минобороны сообщало, что российская делегация представила на рассмотрение «пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса».

Результаты переговоров приветствовал генсек ООН Антониу Гутерриш, назвавший их «лучем надежды».

На фоне военных действий на Украине и в Черном море вывоз зерна из страны оказался заблокирован. Украина является одним из крупнейших поставщиков зерна на мировой рынок. Зеленский утверждал, что в стране заблокировано до 25 млн т сельхозпродукции: зерна, кукурузы, ячменя, подсолнечного масла, а к осени этот объем вырастет до 75 млн т. Озабоченность ситуацией выражала Организация Объединенных Наций в связи с тем, что рост цен на зерно и его дефицит в развивающихся странах грозит спровоцировать глобальный продовольственный кризис.

Западные страны и Киев обвиняют в препятствовании вывозу зерна Россию. Однако Москва настаивает, что вина в сложившейся ситуации лежит на самой Украине, заминировавшей свои порты еще в начале военной операции. Президент России Владимир Путин указывал, что существует несколько способов вывоза украинского зерна, включая как подконтрольные России, так и подконтрольные Украине порты.

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ООН Турция зерно

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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Политика
В Стамбуле завершились переговоры России, Украины, Турции и ООН по зерну
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