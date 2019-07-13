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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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Политика ,  
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Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму. Об этом она сообщила в видеообращении, опубликованном в Twitter.

По словам Соболь, комиссия 43-го избирательного округа в столице нашла брак в почти 15% подписей (725 штук), в то время как максимально допустимое количество брака составляет 10%. «Это означает снятие меня с выборов в Мосгордуму», — заявила она.

Соболь назвала это политическим решением. «Брак» — это некие данные из базы УФМС, проверку по которой проводили тайно от меня как кандидата, и справка почерковедов МВД», — написала она.

Политика
Оппозиционеры заявили об отказе в регистрации на выборы в Мосгордуму

О том, что часть оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму получили отказы в регистрации, стало известно вечером 13 июля. В их числе — бывшие депутаты Госдумы Дмитрий и Геннадий Гудковы, член СПЧ Андрей Бабушкин и экс-председатель «Открытой России» Александр Соловьев.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, в единый день голосования.

 

Теги: Любовь Соболь, Мосгордума, Выборы
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