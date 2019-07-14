Столичная полиция сообщила о задержании 25 человек в центре Москвы

Столичная полиция сообщила о задержании 25 человек в центре Москвы

Пресс-служба ГУ МВД сообщила о том, что на несогласованной акции в центре Москвы были задержаны более 25 человек, «в том числе ряд организаторов». Там сообщили, что причиной стало «совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП России», говорится в заявлении, поступившем в РБК.

В столичном главке полиции также сообщили, что участники акции «попытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома», не реагировали на законные требования сотрудников полиции.

Ранее о задержании на акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы сообщили Илья Яшин, Иван Жданов, Любовь Соболь, Юлия Галямина. Всех их на автозаках отправили в отдел полиции «Хамовники».