МИД подтвердил встречу Лаврова с Помпео в Хельсинки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с госсекретарем США Майком Помпео во время саммита в Хельсинки. Об этом заявил МИД, сообщает «Интерфакс».

«На полях» российско-американского саммита в Хельсинки состоится встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран Лаврова и Помпео», — заявили в министерстве.

Ранее в американском дипведомстве сообщили, что президент США Дональд Трамп отправится на саммит в столицу Финляндии, который пройдет 16 июля, вместе с госсекретарем. Отмечалось, что Помпео встретится с Лавровым, а также с министром иностранных дел Финляндии Тимо Соини.

Издание Politico писало, что в состав американской делегации также войдут советник по национальной безопасности Джон Болтон и руководитель его аппарата Фред Флейтц, глава аппарата Белого дома Джон Келли, директор по связям с общественностью Билл Шайн, пресс-секретарь Сара Сандерс, советник по политическим вопросам Стивен Миллер, помощник по социальным сетям Дэн Скавино.

Во время саммита в Хельсинки пройдет встреча Трампа и российского лидера Владимира Путина. Как сообщала газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, Москва уже подготовила текст совместного заявления президентов двух стран и отправила его в Вашингтон. В Кремле заявили, что обмен такими документами является обычной практикой.