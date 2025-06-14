Еще одна группа российских военных вернулась из плена в рамках обмена
С подконтрольных Украине территорий возвращена еще одна группа российских военнослужащих, заявило Минобороны России. Взамен Украине была передана группа военнопленных ВСУ. Число участников обмена военное ведомство не уточнило.
Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, заявило Минобороны. Позднее всех военных доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен состоялся. Число вернувшихся военных он также не раскрыл, но уточнил, что среди них — военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта Украины. Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что большая часть обменной группы — офицерский состав.
Также сегодня украинский координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил о возвращении еще 1200 тел погибших военных. По информации источника РБК в переговорной группе, Киев не передал Москве ни одного. Днем ранее, 13 июня, Россия передала Украине аналогичное число погибших военных. 11 июня Украина получила останки еще 1212 человек. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин отмечал, что Россия намерена передать 6 тыс. тел украинских военных.
Договоренность России и Украины об обмене пленными и телами погибших военных стала результатом переговоров двух делегаций в Стамбуле 2 июня. Сегодняшний обмен пленными стал уже четвертым по счету, предыдущий состоялся двумя днями ранее, 12 июня. Ни в одном из случаев ни Москва, ни Киев число участников обмена не уточняли.
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