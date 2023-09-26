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Военная операция на Украине ,  
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Путин присвоил звание гвардейской 58-й общевойсковой армии

Путин присвоил 58-й общевойсковой армии почетное наименование «гвардейская»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 58-й общевойсковой армии почетного наименования «гвардейская». Документ опубликован на портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов постановляю: присвоить 58-й общевойсковой ордена Суворова армии почетное наименование «гвардейская», — говорится в указе.

Указ вступил в силу 26 сентября, в день его подписания.

58-я армия числится в составе Южного военного округа. В нее входят мотострелковые, артиллерийские и ракетные соединения и воинские части различных родов войск. Подразделения армии дислоцированы на территории Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной и Южной Осетии.

Армия была сформирована 10 ноября 1941 года в Сибирском военном округе, она подчинялась ставке верховного главнокомандования. Военнослужащие этой армии участвовали в обеих Чеченских войнах и в операции по освобождению заложников из школы в Беслане в сентябре 2004 года. В августе 2008 года участвовали в военной операции в Южной Осетии. С 2015 года подразделения армии действуют на территории Сирии в российском центре по примирению сторон. Также Минобороны неоднократно сообщало об участии подразделений армии в военной операции на Украине.

После начала спецоперации почетное звание «гвардейская» было присвоено 126-й отдельной бригаде береговой обороны и 155-й отдельной бригаде морской пехоты, 64-й мотострелковой бригаде, 332-му отдельному вертолетному полку, а также 70-му мотострелковому полку, 107-й ракетной бригаде, 8-й зенитной ракетной бригаде, 18-й бригаде армейской авиации и 238-й артиллерийской бригаде.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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