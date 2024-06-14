На встрече с участниками программы развития для военных, принявших участие в спецоперации, Путин сказал, что они могут выбрать между гражданской и военной службой, Генштаб попросил оставить для армии «хороших ребят»

Владимир Путин во время встречи с участниками программы «Время героев» (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Участники программы «Время героев», принимающие участие в военной операции на Украине, могут выбрать между продолжением карьеры в армии или же переходом на гражданскую службу, заявил президент Владимир Путин во время встречи с участниками программы.

«Сейчас каждый из вас может принять решение: хочет он оставаться на военной службе или посвятить себя какой-то деятельности служения Отечеству на «гражданке», — сказал Путин.

Он сообщил, что обсуждал судьбу участников программы с министром обороны Андреем Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Последний попросил оставить «хороших ребят» и в военной среде.

«Вооруженные силы тоже не хотят терять людей, которые прошли такой непростой отбор, оказались здесь и показывают хорошие результаты. Но каждый из вас может принять решение о том, что он будет делать дальше в своей жизни. Вот этот выбор за вами. Я сделаю так, как вы для себя решите», — сказал Путин одному из участников программы. Тот отметил, что еще не знает, военный или гражданский путь выбрать, но намерен быть на госслужбе.

«Время героев» — это программа развития участников операции на Украине. Реализуется по поручению Путина РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж». В рамках программы из военных готовят «высококвалифицированных, компетентных руководителей» для работы в органах государственной и муниципальной власти, государственных компаниях. В числе условий для отбора было наличие управленческого опыта. Для участия в программе отобрали 83 человека.

Путин не раз говорил о том, что элита в России должна пополниться военными. В январе он сказал, что элита страны должна формироваться из участников операции на Украине, а не из «чудиков, обнажающих гениталии» (президент сказал это на фоне скандала вокруг прошедшей в декабре «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой).

В феврале в послании Федеральному собранию глава государства назвал настоящей элитой тех, кто служит России, «тружеников и воинов», которые своим делом доказали преданность стране, а не тех, кто «набили карманы в 90-е».