Страны G7 оценили ущерб Украине от военных действий в $486 млрд

Страны G7 потребовали от Москвы выплатить ущерб Украине в размере $486 млрд, а также пообещали выделить кредиты Киеву с погашением за счет доходов от активов России. Путин ранее предложил условия мира, Зеленский их отверг

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Москва должна выплатить Украине ущерб в размере $486 млрд, Киеву также до конца 2024 года будут предоставлены кредиты на сумму порядка $50 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов, говорится в совместном заявлении стран G7 по итогам саммита в Италии.

«По данным Всемирного банка, этот ущерб сейчас превышает $486 млрд», — следует из заявления стран G7, которое приводит ANSA. В документе отмечается, что страны Группы семи «продолжают рассматривать все возможные правовые пути, посредством которых Россия будет вынуждена выполнять эти обязательства».

Страны G7 также пообещали выделить Украине кредит в размере $50 млрд до конца 2024 года, который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. Последние в свою очередь останутся обездвиженными до окончания боевых действий, пишет Axios.

После начала военной операции на Украине ЕС, страны G7 и Австралия заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов Центробанка России в виде денежных средств и ценных бумаг. Большая часть из них находится в бельгийской Euroclear. Российский Минфин в 2022 году оценивал объем заблокированных активов примерно в $300 млрд. По итогам 2023 года депозитарий получил доход от них в размере €4,4 млрд, а с начала 2024 года — еще €1,6 млрд. Общая прибыль к 2027 году может достичь €20 млрд.

Президент России Владимир Путин 14 июня предложил Украине условия мира, согласно которым для начала переговоров Киев должен вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отказаться от вступления в НАТО, а остальные страны — признать результаты референдумов в этих четырех регионах и Крыму, а также снять санкции против Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский счел эту инициативу ультиматумом и отверг ее. С аналогичной позицией выступили глава Пентагона Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Кремль в ответ назвал предложение Путина конструктивным и комплексным.

Россия осуждает любую помощь Киеву, а также считает санкции западных стран нелегитимными. Путин предупреждал, что меры в отношении замороженных активов будут расценены как «воровство» и не останутся без ответных действий. В Кремле называли передачу Украине прибыли от активов России экспроприацией и поводом для судебных разбирательств.