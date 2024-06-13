Генсек заявил об обязательных для всех стран НАТО поставках оружия Киеву

Представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова Столтенберга задалась вопросом: «А страны Евросоюза понимают, что Вашингтон их втягивает в прямое столкновение с Россией под флагом НАТО?»

Поставки оружия на Украину станут обязательными для всех стран НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием министров обороны блока в Брюсселе.

«Мы, конечно, ценим то, что сделали Соединенные Штаты и другие союзники. Это беспрецедентно. В то же время мы видели, что США потратили шесть месяцев на согласование дополнительной помощи для Украины. Мы также видим, что некоторые обещания, данные европейскими союзниками, не были выполнены», — указал Столтенберг.

По его мнению, если поставки станут обязательными для натовских стран, они будут «более надежными». С начала военных действий в феврале 2022 года союзники ежегодно предоставляют Киеву военную поддержку на €40 млрд, отметил генсек.

До этого Bloomberg сообщал, что Столтенберг отказывается от плана по созданию фонда помощи Украине на $100 млрд на пять лет из-за сопротивления со стороны членов альянса. Взамен он предлагает выделять Украине тот же объем помощи, что и до сих пор, — €40 млрд ежегодно.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на слова генсека, задалась вопросом: «А страны Евросоюза понимают, что Вашингтон их втягивает в прямое столкновение с Россией под флагом НАТО?».