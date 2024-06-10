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Военная операция на Украине ,  
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Гладков рассказал о состоянии подорвавшегося на мине телеоператора

Гладков: подорвавшегося на мине оператора «России 24» успешно прооперировали
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Сотрудника телеканала «Россия 24», который пострадал при подрыве на мине в Шебекино, успешно прооперировали, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Журналиста доставили в больницу днем в тяжелом состоянии с осколочным ранением брюшной полости и левого плеча. По словам губернатора, врачи успешно извлекли осколок. Состояние оператора стабильно, его перевели в областную больницу.

В Шебекино трое бойцов и журналист «России 24» подорвались на мине
Политика
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

На мине помимо сотрудника «России 24» подорвались трое бойцов самообороны — двоих отправили домой, последнего доставили в больницу на скорой помощи. Позднее появился пятый пострадавший — он обратился в больницу самостоятельно с признаками контузии.

Шебекино расположен менее чем в 5 км от границы с Харьковской областью Украины. Это ближайший к российско-украинской границе белгородский город. Он регулярно попадает под обстрелы.

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Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область «Россия-24» Шебекино
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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