Гладков рассказал о состоянии подорвавшегося на мине телеоператора

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Сотрудника телеканала «Россия 24», который пострадал при подрыве на мине в Шебекино, успешно прооперировали, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Журналиста доставили в больницу днем в тяжелом состоянии с осколочным ранением брюшной полости и левого плеча. По словам губернатора, врачи успешно извлекли осколок. Состояние оператора стабильно, его перевели в областную больницу.

На мине помимо сотрудника «России 24» подорвались трое бойцов самообороны — двоих отправили домой, последнего доставили в больницу на скорой помощи. Позднее появился пятый пострадавший — он обратился в больницу самостоятельно с признаками контузии.

Шебекино расположен менее чем в 5 км от границы с Харьковской областью Украины. Это ближайший к российско-украинской границе белгородский город. Он регулярно попадает под обстрелы.