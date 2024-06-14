Дроны повредили резервуары на воронежской нефтебазе
Украинские беспилотники попытались со сверхмалой высоты атаковать нефтебазу в Лискинском районе, сообщил воронежский губернатор Александр Гусев.
«По предварительной информации, несколько БПЛА незначительно повредили резервуары с топливом. Возгорания не допущено. Пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.
Последствия происшествия продолжают ликвидировать.
После начала военной операции приграничные области, в том числе и Воронежскую, регулярно обстреливают или атакуют с помощью дронов.
Нефтяные объекты в Воронежской области атакуют не впервые — в марте взрыв прогремел возле нефтехранилища неподалеку от Воронежа. Обломки одного из БПЛА упали в резервуар, а второй рухнул на территории нефтебазы, уточнял телеграм-канал «Воронеж!»