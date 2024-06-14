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Военная операция на Украине ,  
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Дроны повредили резервуары на воронежской нефтебазе

Воронежский губернатор Гусев: дроны ВСУ пытались атаковать нефтебазу, пожара нет
Сюжет
Военная операция на Украине
Топливные резервуары незначительно повреждены атакой беспилотников ВСУ, пожара не возникло и никто не пострадал, написал воронежский губернатор
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Украинские беспилотники попытались со сверхмалой высоты атаковать нефтебазу в Лискинском районе, сообщил воронежский губернатор Александр Гусев.

«По предварительной информации, несколько БПЛА незначительно повредили резервуары с топливом. Возгорания не допущено. Пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

Последствия происшествия продолжают ликвидировать.

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После начала военной операции приграничные области, в том числе и Воронежскую, регулярно обстреливают или атакуют с помощью дронов.

Нефтяные объекты в Воронежской области атакуют не впервые — в марте взрыв прогремел возле нефтехранилища неподалеку от Воронежа. Обломки одного из БПЛА упали в резервуар, а второй рухнул на территории нефтебазы, уточнял телеграм-канал «Воронеж!»

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Воронежская область Александр Гусев нефтебаза дроны беспилотники

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