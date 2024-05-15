На ростовской топливной базе произошли взрывы из-за атаки дронов
Утром 15 мая два беспилотника атаковали топливную базу в Пролетарском районе, произошли взрывы, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Возгорание топлива это не вызвало. Пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.
Голубев не уточнил, где конкретно произошла атака: Пролетарский район есть в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Нефтяные объекты в этом регионе уже подвергались атакам БПЛА. В частности, два месяца назад, 13 мая, нападению подвергся Новошахтинский завод нефтепродуктов. Это крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России и единственный НПЗ в Ростовской области. БПЛА упали в результате работы системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), работу технологических объектов предприятия приостановили.
В соседней с ней Волгоградской области дроны атаковали НПЗ три дня назад, в ночь на 12 мая. БПЛА упал на площадку и взорвался, возник пожар. «Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар ликвидирован. Жертв нет», — подчеркнул губернатор Андрей Бочаров.
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