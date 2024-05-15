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Военная операция на Украине ,  
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На ростовской топливной базе произошли взрывы из-за атаки дронов

Ростовский губернатор Голубев: на топливной базе произошли взрывы, пожара нет
Сюжет
Военная операция на Украине
Атака двух БПЛА привела к взрывам на топливной базе в Ростовской области, но возгорания топлива не произошло, сообщил губернатор
Василий Голубев
Василий Голубев (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Утром 15 мая два беспилотника атаковали топливную базу в Пролетарском районе, произошли взрывы, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Возгорание топлива это не вызвало. Пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

Голубев не уточнил, где конкретно произошла атака: Пролетарский район есть в Ростове-на-Дону и Ростовской области.

Нефтяные объекты в этом регионе уже подвергались атакам БПЛА. В частности, два месяца назад, 13 мая, нападению подвергся Новошахтинский завод нефтепродуктов. Это крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России и единственный НПЗ в Ростовской области. БПЛА упали в результате работы системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), работу технологических объектов предприятия приостановили.

В соседней с ней Волгоградской области дроны атаковали НПЗ три дня назад, в ночь на 12 мая. БПЛА упал на площадку и взорвался, возник пожар. «Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар ликвидирован. Жертв нет», — подчеркнул губернатор Андрей Бочаров.

На ростовской топливной базе произошли взрывы из-за атаки дронов
На ростовской топливной базе произошли взрывы из-за атаки дронов

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Ростовская область Ростов-на-Дону Владимир Голубев нефтебаза топливо беспилотники дроны

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

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На будущее

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Читать
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