На ростовской топливной базе произошли взрывы из-за атаки дронов

Атака двух БПЛА привела к взрывам на топливной базе в Ростовской области, но возгорания топлива не произошло, сообщил губернатор

Василий Голубев (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Утром 15 мая два беспилотника атаковали топливную базу в Пролетарском районе, произошли взрывы, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Возгорание топлива это не вызвало. Пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

Голубев не уточнил, где конкретно произошла атака: Пролетарский район есть в Ростове-на-Дону и Ростовской области.

Нефтяные объекты в этом регионе уже подвергались атакам БПЛА. В частности, два месяца назад, 13 мая, нападению подвергся Новошахтинский завод нефтепродуктов. Это крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России и единственный НПЗ в Ростовской области. БПЛА упали в результате работы системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), работу технологических объектов предприятия приостановили.

В соседней с ней Волгоградской области дроны атаковали НПЗ три дня назад, в ночь на 12 мая. БПЛА упал на площадку и взорвался, возник пожар. «Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар ликвидирован. Жертв нет», — подчеркнул губернатор Андрей Бочаров.