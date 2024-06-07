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Военная операция на Украине ,  
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ПВО сбила три ракеты на подлете к Ростовской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские силы ПВО отразили украинскую ракетную атаку на границе с Ростовской областью, сообщил глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

«На подлете к Ростовской области уничтожено 3 ракеты. Последствия на земле уточняются», — написал Голубев.

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На Петербургском международном экономическом форуме Голубев назвал количество атак беспилотников в Ростовской области. По его словам, с начала года было зафиксировано 130 попыток атак дронов.

Последняя атака беспилотника в Ростовской области произошла накануне: загорелся Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, при этом тушение пришлось останавливать из-за повторной атаки дрона.

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Теги
Пожар дроны Ростовская область Василий Голубев ракеты атака
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