ПВО сбила три ракеты на подлете к Ростовской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские силы ПВО отразили украинскую ракетную атаку на границе с Ростовской областью, сообщил глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

«На подлете к Ростовской области уничтожено 3 ракеты. Последствия на земле уточняются», — написал Голубев.

На Петербургском международном экономическом форуме Голубев назвал количество атак беспилотников в Ростовской области. По его словам, с начала года было зафиксировано 130 попыток атак дронов.

Последняя атака беспилотника в Ростовской области произошла накануне: загорелся Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, при этом тушение пришлось останавливать из-за повторной атаки дрона.