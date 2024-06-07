ПВО сбила три ракеты на подлете к Ростовской области
Российские силы ПВО отразили украинскую ракетную атаку на границе с Ростовской областью, сообщил глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.
«На подлете к Ростовской области уничтожено 3 ракеты. Последствия на земле уточняются», — написал Голубев.
На Петербургском международном экономическом форуме Голубев назвал количество атак беспилотников в Ростовской области. По его словам, с начала года было зафиксировано 130 попыток атак дронов.
Последняя атака беспилотника в Ростовской области произошла накануне: загорелся Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, при этом тушение пришлось останавливать из-за повторной атаки дрона.
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