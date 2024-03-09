Губернатор рассказал о последствиях массовой атаки дронов на Таганрог
Повреждений городской инфраструктуры в Таганроге после отражения атаки беспилотников не обнаружили. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«По уточненным данным, повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано», — написал Голубев в своем телеграм-канале. На месте падения обломков работают сотрудники правоохранительных органов, добавил губернатор. Ранее Голубев сообщил, что в результате атаки получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Он госпитализирован, угрозы жизни нет.
Минобороны России сообщало, что в ночь на 9 марта над несколькими российскими регионами отразили массированную атаку украинских беспилотников. Больше всего аппаратов перехватили и уничтожили над Ростовской областью — 41, другие дроны сбили в Волгоградской (3), Курской (2) и Белгородской (1) областях.
Голубев рассказал, что часть беспилотников сбили на подлете к городу Морозовску.
В Курской области обломки сбитого беспилотника упали на крышу поликлиники, кровля получила повреждения, рассказал губернатор Роман Старовойт. Пострадавших, по его словам, нет.
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