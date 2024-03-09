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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор рассказал о последствиях массовой атаки дронов на Таганрог

Губернатор: повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировали
Сюжет
Военная операция на Украине
Один сотрудник МЧС ранен, повреждений городской инфраструктуры нет. По данным Минобороны, этой ночью над Ростовской областью был перехвачен 41 дрон
Василий Голубев
Василий Голубев (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Повреждений городской инфраструктуры в Таганроге после отражения атаки беспилотников не обнаружили. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«По уточненным данным, повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано», — написал Голубев в своем телеграм-канале. На месте падения обломков работают сотрудники правоохранительных органов, добавил губернатор. Ранее Голубев сообщил, что в результате атаки получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Он госпитализирован, угрозы жизни нет.

Минобороны России сообщало, что в ночь на 9 марта над несколькими российскими регионами отразили массированную атаку украинских беспилотников. Больше всего аппаратов перехватили и уничтожили над Ростовской областью — 41, другие дроны сбили в Волгоградской (3), Курской (2) и Белгородской (1) областях.

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Голубев рассказал, что часть беспилотников сбили на подлете к городу Морозовску.

В Курской области обломки сбитого беспилотника упали на крышу поликлиники, кровля получила повреждения, рассказал губернатор Роман Старовойт. Пострадавших, по его словам, нет.

Губернатор рассказал о последствиях массовой атаки дронов на Таганрог
Губернатор рассказал о последствиях массовой атаки дронов на Таганрог

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Теги
Таганрог Ростовская область Василий Голубев беспилотники Минобороны
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