Губернатор: повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировали

Губернатор рассказал о последствиях массовой атаки дронов на Таганрог

Один сотрудник МЧС ранен, повреждений городской инфраструктуры нет. По данным Минобороны, этой ночью над Ростовской областью был перехвачен 41 дрон

Василий Голубев (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Повреждений городской инфраструктуры в Таганроге после отражения атаки беспилотников не обнаружили. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«По уточненным данным, повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано», — написал Голубев в своем телеграм-канале. На месте падения обломков работают сотрудники правоохранительных органов, добавил губернатор. Ранее Голубев сообщил, что в результате атаки получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Он госпитализирован, угрозы жизни нет.

Минобороны России сообщало, что в ночь на 9 марта над несколькими российскими регионами отразили массированную атаку украинских беспилотников. Больше всего аппаратов перехватили и уничтожили над Ростовской областью — 41, другие дроны сбили в Волгоградской (3), Курской (2) и Белгородской (1) областях.

Голубев рассказал, что часть беспилотников сбили на подлете к городу Морозовску.

В Курской области обломки сбитого беспилотника упали на крышу поликлиники, кровля получила повреждения, рассказал губернатор Роман Старовойт. Пострадавших, по его словам, нет.