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Дума приняла поправку об аресте за нарушение режима военного положения

Дума приняла поправки об аресте на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения
Госдума приняла поправки о штрафах и аресте сроком до 1 месяца за нарушение режима военного положения. Он действует в четырех российских регионах. Накануне Владимир Путин говорил, что не видит смысла его вводить во всей стране
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Госдума приняла поправки, которые вводят штрафы и арест за нарушение требований режима военного положения, следует из базы Госдумы. Депутаты предложили внести поправки в законопроект (№ 10316-8) об уточнении порядка задержания автотранспортных средств, который проходит второе чтение.

Поправки предусматривают, что к статье 20.5 Кодекса об административных нарушениях («Нарушение требований военного положения») добавят новые пункты. Первый предусматривает штраф для граждан в размере от 500 до 1 тыс. руб. или административный арест на срок до тридцати суток. Второй предусматривает наказание за такое же нарушение с использованием транспорта. В этом случае в дополнение штрафу или аресту транспортное средство могут конфисковать, следует из текста документа.

До выяснения обстоятельств нарушения режима подозреваемого в этом могут задержать на срок до 48 часов.

Сейчас военное положение введено в четырех новых регионах — Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Этот режим Путин ввел 19 октября 2022 года. В других регионах страны были установлены разные уровни реагирования.

После того как 30 мая Москва подверглась атаке беспилотников, глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести военное положение во всей стране. По его словам, это позволит использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы «разом смести всю эту террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам «украинские военные».

Кремль, комментируя слова Кадырова, напомнил, что решение о вводе военного положения принимают федеральные власти. Согласно закону «О военном положении», указ о его введении подписывает президент России, после чего документ должен утвердить Совет Федерации в течение 48 часов. Оно принимается большинством голосов от общего числа членов Совфеда.

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Накануне, 13 июня, президент России Владимир Путин заявил, что не видит необходимости вводить в России военное положение. Вместо этого, по его словам, нужно «работать тщательнее по некоторым вопросам».

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Госдума военное положение Россия Владимир Путин
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