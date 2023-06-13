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Путин заявил, что в России нет необходимости вводить военное положение
Путин: во всей России нет необходимости вводить военное положение
В России в целом вводить военное положение необходимости нет. Об этом заявил на встрече с военкорами президент России Владимир Путин.
«В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет никакого смысла, необходимости такой нет сегодня. Надо работать тщательнее по некоторым вопросам», — сказал он.
У Кремля нет планов вводить военное положение на приграничных территориях или объявить мобилизацию, говорил в начале июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сейчас военное положение введено в четырех регионах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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