Путин заявил, что в России нет необходимости вводить военное положение

Фото: Павел Колядин / ТАСС

В России в целом вводить военное положение необходимости нет. Об этом заявил на встрече с военкорами президент России Владимир Путин.

«В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет никакого смысла, необходимости такой нет сегодня. Надо работать тщательнее по некоторым вопросам», — сказал он.

У Кремля нет планов вводить военное положение на приграничных территориях или объявить мобилизацию, говорил в начале июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сейчас военное положение введено в четырех регионах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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