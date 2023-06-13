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Картаполов объяснил концепцию «санитарной зоны» на Украине

Картаполов: в санитарной зоне на Украине будут отсутствовать средства поражения России
Андрей Картаполов
Андрей Картаполов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В «санитарной зоне» на Украине, о необходимости которой ранее в среду заявил президент России Владимир Путин, должны будут отсутствовать средства поражения, достигающие российской территории, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это такая демилитаризованная зона, в которой будут отсутствовать средства поражения, достигающие той территории, которую мы считаем своей» — сказал он. Картаполов добавил, что Генштаб должен «сформировать концепцию и доложить президенту». Депутат не стал строить предположений о глубине «санитарной зоны» и средствах, за счет которых она может быть создана, отметило агентство.

13 июня Путин заявил о возможном создании «санитарной зоны» на Украине, чтобы обезопасить территорию России от обстрелов. Президент отметил, что это не означает, что Россия приступит к этой работе завтра же: «Надо смотреть, как будет ситуация развиваться».

После начала военной операции на Украине власти приграничных регионов регулярно сообщают об обстрелах. В последние недели ситуация обострилась в Белгородской области. Туда не раз пытались попасть диверсионные группы, а глава региона Вячеслав Гладков ежедневно отчитывается о новых атаках.

Теги
Андрей Картаполов Украина ВСУ Владимир Путин
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