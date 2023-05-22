Эксперты назвали последствия для Британии при атаке на подводные кабели

Фото: David Oller / Global Look Press

Повреждение подводных энергетических и коммуникационных кабелей в Великобритании может привести к катастрофическим последствиям, предупредил аналитик Polar Research & Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес в разговоре с Daily Mail.

«[Это может] привести к перебоям в доступе в интернет и отключению электроэнергии; повлиять на дома и предприятия; нарушить работу телефонной связи, мобильной связи и интернета, общественного транспорта, служб экстренной помощи, больниц, школ и университетов, а также местных органов власти», — рассказал он.

Помимо этого, по его словам, повреждение кабелей может сделать невозможным осуществление международных финансовых операций, что будет иметь значительные негативные последствия для экономики Великобритании и репутации Лондона как глобального финансового центра.

Мероприятия по восстановлению работы кабелей могут занять от нескольких дней до нескольких недель, что может привести к забастовкам местного населения, заключил он.

Издание напомнило, что в 2017 году член Палаты общин (а ныне премьер-министр) Риши Сунак написал доклад об «экзистенциальной угрозе», с которой столкнется Великобритания в случае скоординированной атаки на подводные кабели.

Большинство из них не толще шланга, они плохо защищены и у них нет системы резервного копирования, отмечает Daily Mail.

«За исключением ядерной или биологической войны, трудно представить угрозу, которую можно было бы с большим основанием назвать экзистенциальной, чем та, которую представляет катастрофический сбой подводных кабельных сетей в результате враждебных действий», — заключил Сунак.

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