Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 90,39 (+1,38) Инвестиции, 13 июн, 20:42 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 83,64 (+1) Инвестиции, 13 июн, 20:32
В Одессе прогремели взрывы Политика, 02:43
Минфин США признал, что санкции вынуждают искать альтернативу доллару Экономика, 02:32
Reuters узнал о планах США продать Индии дроны MQ-9B на $2-3 млрд Политика, 02:24
Израиль ужесточил правила выдачи загранпаспортов новым репатриантам Политика, 01:59
Захарова назвала власти Украины «группой клоунов под эгидой НАТО» Политика, 01:39
Запорожские власти заявили о снижении активности ВСУ из-за дождей Политика, 01:13
Гендиректор МАГАТЭ представил Зеленскому программу помощи Политика, 01:11
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Уровень воды в двух округах Херсонской области снизился почти до нуля Политика, 00:53
США объявили о новом пакете помощи Украине на $325 млн Политика, 00:46
Украинская разведка отвергла причастность к атаке на «Северные потоки» Политика, 00:43
Казахстан ввел месячный запрет на импорт российского авиатоплива Политика, 00:32
Умер автор романа «Старикам тут не место» Кормак Маккарти Общество, 00:31
Путин поручил передать оператора аэропорта Грозного в собственность Чечни Политика, 00:16
Греф заявил о необходимости создания конкурента оператору карт «Мир» Финансы, 00:10
Политика ,  
0 

Израиль ужесточил правила выдачи загранпаспортов новым репатриантам

Парламент Израиля ужесточил правила выдачи загранпаспортов новым репатриантам
Парламент Израиля проголосовал за закон, который с 10 июля ужесточает правила выдачи загранпаспортов новым репатриантам — им нужно будет прожить в стране год, чтобы подтвердить, что страна стала их основным местом жительства
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Израильский кнессет (парламент) утвердил закон, согласно которому с 10 июля новые репатрианты не смогут в первый год проживания в стране получать загранпаспорт (даркон). Теперь вместо даркона релоканты будут получать специальный проездной документ для пересечения границы (лессе-пассе), сообщает The Times of Israel.

Закон отменяет действие соглашения, которое в 2017 году заключило правительство с партией Yisrael Beytenu. Соглашение позволяло новым израильтянам, получившим гражданство по «закону о возвращении», сразу получить полноценный загранпаспорт. Как отмечает издание, такое решение было принято по итогам многочасовых дебатов между представителями правящей коалиции и оппозиционных партий.

Даркон — это заграничный паспорт Израиля, который дает возможность гражданам—резидентам страны совершать поездки за границу без оформления виз в 161 государство мира, включая США и территорию Шенгена.

Лессе-пассе обеспечивает безвизовый въезд в 61 страну. Максимальный срок действия даркона составляет 10 лет, а лессе-пассе — 5 лет.

Изменения в законодательство внесены на фоне мощной волны репатриации из России и с Украины, начавшейся в феврале 2022 года, отмечает The Times of Israel. По данным телеканала 13tv, около 41% россиян, которым выдали израильское гражданство, вернулись в Россию.

Согласно новой редакции закона, министр внутренних дел может отказать в выдаче израильского заграничного паспорта репатрианту, не проживающему в Израиле на постоянной основе. Вместо даркона такой человек получит временный проездной документ (лессе-пассе). Для получения даркона новым репатриантам нужно будет прожить в Израиле год, чтобы подтвердить, что страна стала их основным местом жительства.

За 12 месяцев с начала военной спецоперации России на Украине в Израиль въехали 159 100 граждан России, из которых 50 900 — репатрианты, остальные — туристы, сообщило весной МВД Израиля. По данным Еврейского агентства «Сохнут», которое занимается вопросами репатриации, за прошлый год в Израиль репатриировались 70 тыс. человек — это рекорд за 23 года. Более 37 тыс. из них — россияне, еще около 15 тыс. — украинцы, около 2 тыс. — белорусы.

Читайте на РБК Pro
Почему днем пить алкоголь может быть опаснее, чем вечером
Цены на жилье в привлекательных районах постоянно растут. Почему это миф
«Человек в футляре» и «синдром ждуна»: 14 когнитивных искажений инвестора
Как блогеры обманывают рекламодателей: риски и способы не попасться

Летом прошлого года Минюст потребовал ликвидировать российское подразделение агентства, не уточнив причин такого решения. По словам юриста Антона Гришаева, среди претензий ведомства было нарушение закона о персональных данных. Рассмотрение иска Минюста несколько раз откладывали; по мнению опрошенных РБК экспертов, российские власти не стремятся к закрытию агентства.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль репатриация загранпаспорт санкции
Материалы по теме
Израиль сменил посла в России
Политика
В ООН призвали Израиль и Палестину соблюдать прекращение огня
Политика
США предложили, чтобы Украина перешла на израильскую модель безопасности
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter