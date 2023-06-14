Израиль ужесточил правила выдачи загранпаспортов новым репатриантам

Парламент Израиля проголосовал за закон, который с 10 июля ужесточает правила выдачи загранпаспортов новым репатриантам — им нужно будет прожить в стране год, чтобы подтвердить, что страна стала их основным местом жительства

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Израильский кнессет (парламент) утвердил закон, согласно которому с 10 июля новые репатрианты не смогут в первый год проживания в стране получать загранпаспорт (даркон). Теперь вместо даркона релоканты будут получать специальный проездной документ для пересечения границы (лессе-пассе), сообщает The Times of Israel.

Закон отменяет действие соглашения, которое в 2017 году заключило правительство с партией Yisrael Beytenu. Соглашение позволяло новым израильтянам, получившим гражданство по «закону о возвращении», сразу получить полноценный загранпаспорт. Как отмечает издание, такое решение было принято по итогам многочасовых дебатов между представителями правящей коалиции и оппозиционных партий.

Даркон — это заграничный паспорт Израиля, который дает возможность гражданам—резидентам страны совершать поездки за границу без оформления виз в 161 государство мира, включая США и территорию Шенгена. Лессе-пассе обеспечивает безвизовый въезд в 61 страну. Максимальный срок действия даркона составляет 10 лет, а лессе-пассе — 5 лет.

Изменения в законодательство внесены на фоне мощной волны репатриации из России и с Украины, начавшейся в феврале 2022 года, отмечает The Times of Israel. По данным телеканала 13tv, около 41% россиян, которым выдали израильское гражданство, вернулись в Россию.

Согласно новой редакции закона, министр внутренних дел может отказать в выдаче израильского заграничного паспорта репатрианту, не проживающему в Израиле на постоянной основе. Вместо даркона такой человек получит временный проездной документ (лессе-пассе). Для получения даркона новым репатриантам нужно будет прожить в Израиле год, чтобы подтвердить, что страна стала их основным местом жительства.

За 12 месяцев с начала военной спецоперации России на Украине в Израиль въехали 159 100 граждан России, из которых 50 900 — репатрианты, остальные — туристы, сообщило весной МВД Израиля. По данным Еврейского агентства «Сохнут», которое занимается вопросами репатриации, за прошлый год в Израиль репатриировались 70 тыс. человек — это рекорд за 23 года. Более 37 тыс. из них — россияне, еще около 15 тыс. — украинцы, около 2 тыс. — белорусы.

Летом прошлого года Минюст потребовал ликвидировать российское подразделение агентства, не уточнив причин такого решения. По словам юриста Антона Гришаева, среди претензий ведомства было нарушение закона о персональных данных. Рассмотрение иска Минюста несколько раз откладывали; по мнению опрошенных РБК экспертов, российские власти не стремятся к закрытию агентства.