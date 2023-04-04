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Почему рассмотрение иска о ликвидации агентства «Сохнут» опять перенесено

Эксперты допускают, что российские власти готовы спустить дело на тормозах
Рассмотрение иска о закрытии еврейского агентства «Сохнут» в России вновь перенесено. Опрошенные РБК эксперты убеждены, что в Москве не стремятся к его закрытию, а сам процесс, идущий уже полгода, нельзя сравнить с другими по НКО
Еврейское агентство &laquo;Сохнут&raquo; в Москве
Еврейское агентство «Сохнут» в Москве (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Как процесс приобрел политическую окраску

Басманный районный суд Москвы 30 марта в очередной раз отложил рассмотрение иска московского управления Министерства юстиции о ликвидации российского отделения еврейского агентства «Сохнут». Это происходит не в первый раз, но впервые рассмотрение отложено на неопределенный срок. «Дать ответчику время для устранения нарушения и предложить истцу представить уточненное исковое заявление», — огласила свое решение ведущая это дело судья Ольга Липкина. Судебное разбирательство по делу «Сохнута» продолжается с 19 августа прошлого года.

Агентство «Сохнут» было основано в 1929 году с целью способствовать репатриации евреев в палестинские земли, а после обретения независимости Израиля — в Израильское государство. В России офисы представительства «Сохнута» работают в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове и ряде других городов.

По данным «Сохнута», после начала военных действий на Украине Россию покинули 20,5 тыс. евреев из около 165 тыс. живущих в стране.

О возможности ликвидации «Сохнута» стало известно в начале июля 2022 года, через полтора месяца дело начало рассматриваться в суде. Первой о нем сообщила израильская газета The Jerusalem Post. Со ссылкой на источники издание утверждало, что агентство получило предписание прекратить деятельность на фоне усиливающегося напряжения между Москвой и Иерусалимом из-за Украины, а само прекращение деятельности сравнивало с железным занавесом.

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер тогда говорил РБК, что ситуацию с «Сохнутом» пытались урегулировать по дипломатическим каналам. Была предпринята попытка сделать это и на правительственном уровне. Занимавший в то время пост премьера Яир Лапид направил в Москву делегацию из представителей МИДа и Совета безопасности Израиля «для обеспечения продолжения деятельности агентства». Лапид также предупредил, что закрытие агентства повлияет на отношения Израиля с Россией. Газета Israel Hayom сообщала, что премьер поручил МИДу разработать политический ответ России. Бывший посол в России Цви Маген указывал, что среди возможных ответов может быть изменение позиции страны по украинскому конфликту и присоединение к западным санкциям в отношении России. Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ призывал не политизировать ситуацию. В начале августа прошлого года положение «Сохнута» обсуждалось на высшем уровне в ходе телефонного разговора Владимира Путина с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

В августе прошлого года The Jerusalem Post со ссылкой на источники писала, что «Сохнут» допускает прекращение своего физического присутствия в России, несмотря на достигнутый прогресс в урегулировании напряженности между Израилем и Россией. После возвращения на пост премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, называющего Путина другом, судьба «Сохнута» на высшем уровне, согласно официальным сообщениям, не поднималась. Агентство не упоминалось Кремлем в сообщении о телефонном разговоре между Путиным и Нетаньяху, состоявшемся 22 декабря прошлого года. При этом, когда Нетаньяху был лидером оппозиции, он критиковал правительство Лапида за разрушение отношений с Россией.

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В чем заключаются претензии Минюста

Представитель Минюста Маргарита Мезенцева во время судебных заседаний по делу «Сохнута» сообщала, что внеплановые прокурорские проверки филиалов и представительств агентства касались периода деятельности с апреля 2019-го по март 2022 года. Надзорные ведомства проверяли его филиалы в десяти российских регионах.

Ведомство заявило о нарушении агентством законодательства об использовании персональных данных и защите информации. В частности, в июне 2021 года в ходе проверки районной прокуратуры Омска на компьютере координатора филиала «Сохнута» были обнаружены отсканированные документы граждан России, полученные без согласия владельцев в письменной форме. Аналогичные нарушения были выявлены прокурорскими проверками в филиалах Екатеринбурга, Новосибирска, Биробиджана и Саратова. Проверка филиалов «Сохнута» в Омске, Новосибирске и Саратове в 2021 году установила, что их информационная система не имела «сертифицированных средств антивирусной и криптографической защиты информации».

Претензии Минюста касаются также ошибок при регистрации уставных документов; отдельные пункты устава противоречат закону о некоммерческих организациях, утверждает ведомство.

Всего организации было вынесено три предупреждения и 13 административных штрафов на общую сумму 735,5 тыс. руб., сообщала в суде представитель истца. Она отметила, что нарушения имеют необратимый характер и считаются неустранимыми. «Действия агентства не направлены на устранение совершенных [нарушений], а на недопущение новых», — отметила Мезенцева. Самым грубым недочетом она назвала незаконность трансграничной передачи данных сотрудниками агентства. По ее словам, в списках Роскомнадзора «Сохнут» числится как организация без возможности передачи данных за рубеж.

По словам представляющего интересы «Сохнута» адвоката Андрея Гришаева, всего Минюст выявил 16 нарушений, в том числе в уставе организации. В ходе судебного заседания 30 марта он сообщил, что «Сохнут» в шестой раз пытается зарегистрировать измененный устав. «В материалах дела мы представляем документы, подтверждающие отправление новой редакции устава в ведомство», — сообщил он. Именно этим он обосновал ходатайство об отсрочке рассмотрения дела, которое и было удовлетворено.

Чем дело «Сохнута» отличается от дел других НКО

В январе 2023 года Московский городской суд принял решение о ликвидации Московской Хельсинкской группы, также по иску Министерства юстиции. В материалах дела говорилось, что в основу иска вошли нарушения, выявленные в ходе внеплановой проверки столичной прокуратурой. В деле фигурировали 11 нарушений — шесть эпизодов наблюдения судебных процессов, три мероприятия, в которых представители группы участвовали онлайн, и два обращения в госорганы. Иск был рассмотрен в кратчайшие сроки: с момента его подачи до решения суда прошел месяц.

Годом ранее Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал», а Верховный суд принял решение о закрытии международного историко-просветительского центра «Мемориал». Обе организации были признаны иноагентами. В иске Генпрокуратуры в отношении международного «Мемориала» говорилось о небезупречном исполнении законодательства об иноагентах в части требования ставить соответствующую маркировку на материалы. Такие же претензии предъявлялись к правозащитному центру «Мемориал». В прениях прокурор обвинил эту организацию в поддержке протестов и критике судебной системы. В обоих случаях иски были рассмотрены в течение месяца.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов считает, что дело «Сохнута» несравнимо по степени тяжести обвинений с процессами по закрытию «Мемориала» и Московской Хельсинкской группы.

«Ликвидация любой организации является исключительной мерой и должна быть сопряжена с большим количеством весомых и неопровержимых доказательств. В случае с агентством «Сохнут» наблюдается крайне много нестыковок, на которые указывает защита и которые, судя по всему, не может проигнорировать суд. То есть, допустим, 16 нарушений, но при детальном рассмотрении их систематичность теряется, потому что лица, по вине которых агентство было привлечено к ответственности, уже не работают в организации. Вменяемые агентству нарушения по хранению персональных данных и отсутствию антивирусов и иных программ на компьютерах являются нарушениями, но их степень сложно вознести до той черты опасности и угрозы для государства, из-за которых его надо ликвидировать, поэтому такие причины также проблематично отнести к весомым», — пояснил РБК Горбунов.

По его словам, каких-то реальных последствий от выявленных нарушений в деятельности «Сохнута» не было установлено, прямых жалоб от граждан не поступало. «Соответственно, полагаю, что обозначенных доводов Минюста недостаточно, поэтому и заседания переносятся — возможно, подыскивается дополнительная фактура, а возможно, таким образом дело пытаются спустить на тормозах, чтобы позволить агентству выполнять свои функции дальше», — заключил он.

Что ход процесса говорит о намерениях властей

Ведущий научный сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис в беседе с РБК согласился с тезисом о том, что затягивание судебного процесса свидетельствует о том, что российская сторона не хочет закрывать агентство. «Я с самого начала говорил, что это (ликвидация «Сохнута». — РБК) чисто технический вопрос. Есть требования Министерства юстиции, «Сохнут» потихонечку старается с ним разобраться, предъявляет определенные документы. Волна, которую зачем-то подняли российские журналисты на тему политической подоплеки под вопросом закрытия «Сохнута», не имеет под собой никакого основания», — сказал Марьясис. По его мнению, поскольку «Сохнут» старается удовлетворить требования Минюста, у суда нет оснований закрывать агентство. «Никакой политической подоплеки здесь нет, не нужно ее искать и не нужно раздувать из этого никакого скандала», — подчеркнул он.

Юрий Каннер считает, что длительность процесса над «Сохнутом» связана с тем, что суд «детально рассматривает все вопросы». «Если есть возможность его не закрывать, то почему нужно закрывать? Я вижу этот процесс и то, что «Сохнут» предпринимает все усилия, чтобы остаться работать в России. Суд принимает это в расчет. То, что мы видим, — это попытка разобраться и не рубить с плеча», — сказал президент Российского еврейского конгресса.

Он напомнил, что «Сохнут» — достаточно авторитетная организация, которая работает во всех странах мира, в которых живут евреи. «Разбираются так основательно, чтобы, если уж закрывать, то с полным основанием, или, если дать возможность работать, если это будет соответствовать российским законам, то чтобы к суду никто не придрался и не отменил решение», — заключил он.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
Сохнут Яир Лапид Владимир Путин Дмитрий Песков Басманный суд ликвидация Израиль Военная операция на Украине репатриация
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