В Израиль за год репатриировались рекордные 70 тыс. человек
В Израиль в 2022 году репатриировались 70 тыс. человек, причем более половины из них — россияне, сообщил портал Yid со ссылкой на данные Еврейского агентства, опубликованные 22 декабря.
Число репатриантов стало рекордным за 23 года. В прошлом году в страну въехали лишь 28,6 тыс. человек.
Агентство учитывало период с 1 января до 1 декабря, причем не только тех, кто репатриировался через Еврейское агентство, но и тех, кто приехал в Израиль как турист, а затем прошел через процесс получения гражданства.
Согласно данным Еврейского агентства, за 2022 год в Израиль репатриировались:
- из России — 37 364 человека;
- с Украины — 14 680;
- из Северной Америки — 3500;
- из Франции — 2049;
- из Белоруссии — 1993;
- из Эфиопии — 1498;
- из Аргентины — 985;
- из Великобритании — 526;
- из Южной Африки — 426;
- из Бразилии — 356;
- остальные — из других стран.
Около трети репатриантов — люди в возрасте от 18 до 35 лет. Еще 24% — несовершеннолетние, 22% — от 36 до 50 лет, 14% — от 51 до 64 лет, 13% — старше 65 лет.
«Это был драматический год, который подчеркнул ценность взаимной ответственности среди еврейского народа и в течение которого Еврейское агентство помогло укрепить устойчивость еврейских общин», — сказал председатель агентства Дорон Алмог.
После объявления в России частичной мобилизации 21 сентября стало известно, что премьер-министр Израиля Яир Лапид попросил авиакомпанию El Al увеличить количество рейсов из России в Израиль из-за беспокойства о судьбе российских евреев.
Позднее Jerusalem Post передала, что Израиль может выделить более $25,5 млн на поддержку репатриантов из России связи с ожидаемым прибытием в Израиль «десятков тысяч кандидатов на репатриацию».
Закон о репатриации действует в Израиле с 1952 года. Согласно ему каждый еврей или дети/внуки евреев могут подать просьбу о получении гражданства Израиля и переехать туда. Если документы кандидата о родстве будут признаны местной властью, он получает гражданство и льготы для репатрианта на первом этапе жизни в Израиле.