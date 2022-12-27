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В Израиль за год репатриировались рекордные 70 тыс. человек

Еврейское агентство: в Израиль за 2022 год репатриировались рекордные 70 тыс. человек
Число репатриантов, переехавших в Израиль в 2022 году, стало рекордным за 23 года — 70 тыс. человек, половина из них россияне, передает Еврейское агентство
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Израиль в 2022 году репатриировались 70 тыс. человек, причем более половины из них — россияне, сообщил портал Yid со ссылкой на данные Еврейского агентства, опубликованные 22 декабря.

Число репатриантов стало рекордным за 23 года. В прошлом году в страну въехали лишь 28,6 тыс. человек.

Агентство учитывало период с 1 января до 1 декабря, причем не только тех, кто репатриировался через Еврейское агентство, но и тех, кто приехал в Израиль как турист, а затем прошел через процесс получения гражданства.

Согласно данным Еврейского агентства, за 2022 год в Израиль репатриировались:

  • из России — 37 364 человека;
  • с Украины — 14 680;
  • из Северной Америки — 3500;
  • из Франции — 2049;
  • из Белоруссии — 1993;
  • из Эфиопии — 1498;
  • из Аргентины — 985;
  • из Великобритании — 526;
  • из Южной Африки — 426;
  • из Бразилии — 356;
  • остальные — из других стран.

Около трети репатриантов — люди в возрасте от 18 до 35 лет. Еще 24% — несовершеннолетние, 22% — от 36 до 50 лет, 14% — от 51 до 64 лет, 13% — старше 65 лет.

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«Это был драматический год, который подчеркнул ценность взаимной ответственности среди еврейского народа и в течение которого Еврейское агентство помогло укрепить устойчивость еврейских общин», — сказал председатель агентства Дорон Алмог.

После объявления в России частичной мобилизации 21 сентября стало известно, что премьер-министр Израиля Яир Лапид попросил авиакомпанию El Al увеличить количество рейсов из России в Израиль из-за беспокойства о судьбе российских евреев.

Позднее Jerusalem Post передала, что Израиль может выделить более $25,5 млн на поддержку репатриантов из России связи с ожидаемым прибытием в Израиль «десятков тысяч кандидатов на репатриацию».

Закон о репатриации действует в Израиле с 1952 года. Согласно ему каждый еврей или дети/внуки евреев могут подать просьбу о получении гражданства Израиля и переехать туда. Если документы кандидата о родстве будут признаны местной властью, он получает гражданство и льготы для репатрианта на первом этапе жизни в Израиле.

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Виктория Громова Виктория Громова
Израиль репатриация россияне рекорд
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