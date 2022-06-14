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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Польши заявил, что НАТО сделало недостаточно для защиты Украины

Премьер-министр Польши Моравецкий: страны НАТО сделали недостаточно для защиты Украины
По словам Моравецкого, странам НАТО необходимо увеличить поставки оружия на Украину, а также поддержать амбиции Киева на пути к вступлению в ЕС

Страны НАТО до настоящего времени делали недостаточно для защиты Украины. Об этом после встречи лидеров стран ЕС, входящих в военный блок, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, передает Wprost.

«Мы [страны НАТО] недостаточно сделали для защиты Украины. Я призываю к дальнейшим поставкам оружия в эту страну», — сказал политик.

По его словам, европейские лидеры «не могут представить сценарий, при котором Украина проиграет». Он отметил, что этот вариант стал бы «катастрофой западных ценностей», и призвал всех объединиться против «русского империализма».

Кроме этого, Моравецкий подчеркнул, что крайне важно поддержать амбиции Украины на пути к вступлению в ЕС. «Мы поддерживаем их стремление как можно скорее получить статус кандидата, потому что украинскому народу нужна надежда», — сказал он.

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С начала российской военной операции на Украине многие западные страны ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций. Польша, в частности, разорвала соглашение с Россией о поставках газа, заблокировала счета российского посольства и выдворила десятки российских дипломатов.

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Кроме этого, с начала конфликта Варшава поэтапно увеличивала поставки вооружений Киеву, а также призывала к аналогичным действиям другие страны ЕС. В начале июня польский вице-премьер Яцек Сасин объявил о выделении рекордных за последние 30 лет $470 млн для поставок оружия на Украину. Сасин не уточнил, какое именно оружие будет поставлено в рамках контракта, но отметил, что финансирование поставок частично покроет Евросоюз.

Российские власти неоднократно критиковали решение западных стран поставлять Украине оружие. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, несмотря на то что Киев продолжают «пичкать самым современным оружием», цели спецоперации «в любом случае будут достигнуты». «[Эти поставки] просто доставят больше страданий Украине, которая является просто инструментом в руках тех стран, которые поставляют туда [оружие]», — отмечал он.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Военная операция на Украине Польша НАТО Матеуш Моравецкий

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