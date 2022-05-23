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Польша разорвала соглашение с Россией о поставках газа

Соглашение должно было действовать до конца 2022 года. В конце апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу, поскольку страна отказалась платить за него в рублях по новым условиям
«Газпром» GAZP ₽269,1 +2,32% Купить
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Польша разрывает соглашение с Россией о поставках газа, сообщила министр климата и окружающей среды Анна Москва в Twitter.

«Польша денонсирует «Ямальское» межправительственное газовое соглашение 1993 года», — написала она. По словам министра, ситуация на Украине «подтвердила правильность намерений польского правительства стать полностью независимыми от российского газа».

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

В августе 1993 года правительства России и Польши подписали соглашение о создании системы газопроводов для транзита российского газа через территорию Польши и поставках российского газа в эту страну. Позднее к нему был подписан ряд дополнительных протоколов, в том числе долгосрочный контракт купли-продажи российского газа между «Газпром экспорт» и польской PGNiG на поставку 10 млрд куб. м газа ежегодно. В 2019 году Варшава проинформировала Москву о планах расторгнуть этот контракт в конце 2022 года. Польша сделала это за три года до истечения соглашения, как указано в условиях.

В конце апреля «Газпром» сообщил, что приостановил поставки газа в Польшу из-за неоплаты топлива в рублях. В Варшаве сочли новые условия оплаты, введенные указом российского президента в конце марта, нарушением договора.

Материал дополняется.

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