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Военная операция на Украине ,  
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В ДНР заявили о запертых в Северодонецке украинских войсках

Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

Украинские военнослужащие лишились возможности покинуть Северодонецк и могут сдаться. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает «РИА Новости».

«Северодонецк фактически блокирован после того, как вчера они подорвали последний мост, который соединял с Лисичанском. Те украинские воинские подразделения, которые там находятся, остались навсегда. У них два варианта: или последовать примеру своих сослуживцев и сдаться, или умереть. Другого варианта у них нет», — сказал он.

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Фото:Александр Река / ТАСС

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что власти республики начали переговоры с украинскими военными, которые находятся на заводе «Азот» в Северодонецке. По его словам, на территории завода находятся около 300–400 украинских бойцов, которые расположились возле первой проходной химкомбината, а также около 500 мирных граждан, которые находятся в бомбоубежище завода.

Бои в Северодонецке шли еще в марте. 28 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о «полном контроле над городом». 30 мая официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что военные республики совместно с российскими военнослужащими заняли плацдарм на территории города и «продолжают развивать успех». Через день Кадыров объявил, что «тотальная зачистка» Северодонецка завершена.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Теги
Северодонецк Украина ЛНР Военная операция на Украине
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