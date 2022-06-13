В ДНР заявили о запертых в Северодонецке украинских войсках

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Украинские военнослужащие лишились возможности покинуть Северодонецк и могут сдаться. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает «РИА Новости».

«Северодонецк фактически блокирован после того, как вчера они подорвали последний мост, который соединял с Лисичанском. Те украинские воинские подразделения, которые там находятся, остались навсегда. У них два варианта: или последовать примеру своих сослуживцев и сдаться, или умереть. Другого варианта у них нет», — сказал он.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что власти республики начали переговоры с украинскими военными, которые находятся на заводе «Азот» в Северодонецке. По его словам, на территории завода находятся около 300–400 украинских бойцов, которые расположились возле первой проходной химкомбината, а также около 500 мирных граждан, которые находятся в бомбоубежище завода.

Бои в Северодонецке шли еще в марте. 28 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о «полном контроле над городом». 30 мая официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что военные республики совместно с российскими военнослужащими заняли плацдарм на территории города и «продолжают развивать успех». Через день Кадыров объявил, что «тотальная зачистка» Северодонецка завершена.