Шольц заявил о серьезных проблемах с отказом от нефти и газа из России

В качестве примера канцлер привел работу завода в Шведте, который перерабатывал только российскую нефть. По его словам, наладить его работу без поставок этого энергоносителя из России пока не удалось

Вид на НПЗ в Шведте (Фото: Monika Skolimowska / dpa / Global Look Press)

Правительство Германии делает все возможное, чтобы снизить зависимость от российских нефти и газа в максимально короткие сроки, но с этим есть «серьезные практические проблемы», заявил канцлер страны Олаф Шольц на саммите ЕС в Брюсселе, передает Handelsblatt со ссылкой на участников мероприятия.

Шольц выступал с докладом об энергетической дилемме Германии и «удивил» им других участников саммита, пишет газета.

К «практическим проблемам» политик отнес работу нефтеперерабатывающего завода в Шведте (федеральная земля Бранденбург), который раньше использовал в качестве сырья только российскую нефть. По словам Шольца, это предприятие снабжает топливом большую часть Восточной Германии, включая аэропорт Берлина. Порядка 90% ископаемого топлива в районе Большого Берлина и самого Бранденбурга поступает из Шведта. Пока правительство не смогло обеспечить работу завода без поставок российской нефти, пояснил Шольц.

С учетом этих аспектов отказ от российских энергоносителей потребует значительного количества времени, заключил канцлер.

В начале июня ЕС ввел против России шестой пакет санкций, который включал эмбарго на импорт нефти из РФ морским путем. Запрет предусматривает переходные периоды: до 5 декабря 2022 года допускаются «разовые» сделки по импорту или исполнению контрактов на закупку российской нефти, заключенные до 4 июня; для нефтепродуктов аналогичные сделки возможны до 5 февраля 2023 года. Государствам — членам союза разрешили закупать нефть и нефтепродукты, экспортируемые из России, но добытые в другой стране и не принадлежащие россиянам. Также запрет не коснулся поставок российской сырой нефти, которая поступает в ЕС по нефтепроводу «Дружба». Для некоторых стран ЕС — Болгарии, Чехии и Хорватии — сделали послабления.

В Кремле еще до ввода эмбарго предупреждали, что оно «ударит по всем» — как по России, так и по странам Евросоюза, а также повлечет изменения на мировом нефтяном рынке.

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При этом ЕС не стал вводить запрет на импорт российского газа. Ранее Шольц говорил, что отказаться от него в короткие сроки не получится. Германия, в частности, не располагает необходимой для приема альтернативных энергоносителей инфраструктурой, подчеркивал он.

Россия после того, как страны Запада ввели против нее санкции, внесла их в список недружественных и обязала оплачивать поставки газа в рублях. Для этого им было необходимо создать два счета в уполномоченном банке (Газпромбанк). Оплату страны должны были перечислять в евро, а банк — продавать их и переводить в рубли. Германия платить за газ в рублях отказалась.